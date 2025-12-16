Australia vincula el asalto mortal en la playa de Sídney con la ideología de Estado Islámico

Las autoridades de Australia han confirmado este martes la motivación yihadista de los dos asaltantes, padre e hijo, que efectuaron el ataque masivo a tiros en una playa de Sídney, al afirmar que han requisado dos banderas de Estado Islámico en un vehículo registrado a nombre del joven de 24 años.

"El vehículo registrado a nombre del joven contenía dos banderas caseras de Estado Islámico. Seguimos trabajando para determinar el motivo de esta tragedia y continuaremos haciéndolo", ha declarado en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Durante la comparecencia, el agente ha confirmado asimismo que los dos atacantes "viajaron a Filipinas el mes pasado", si bien ha matizado que "el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron mientras estuvieron allí están siendo investigados en estos momentos".

Fuentes de seguridad citadas por la televisión australiana ABC News han señalado que Sajid (50) y Naveed (24) Akram viajaron a las islas para recibir "entrenamiento militar". El joven, que permanece ingresado en el hospital bajo custodia policial, fue investigado por primera vez por la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés) en octubre de 2019, si bien, tras seis meses de investigación, no vio "indicios de ninguna amenaza en curso o amenaza de que participara en actos de violencia".

Lanyon ha desmentido que el padre, fallecido durante el asalto, tuviera una licencia de armas desde 2015. Según ha relatado, Sajid Akram pidió una licencia en octubre de 2015 pero le fue anulada un año más tarde porque "no se hizo la foto requerida" para ello.

En cambio, obtuvo el permiso para un arma "de categoría AB" en 2023 tras una segunda solicitud realizada tres años antes. "Es importante que la naturaleza transparente de la investigación refleje ese cambio", ha considerado.

Con todo, el comisario ha incidido en que se trata de una "investigación muy compleja" por lo que ha pedido "dar tiempo y espacio" a los investigadores, en medio del volumen de informaciones emitidas en medios locales.

También se ha manifestado sobre el caso el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmando que el atentado terrorista "estuvo motivado por la ideología de Estado Islámico". "La ideología ha existido durante más de una década y condujo a esta ideología de odio y, en este caso, a la disposición para cometer asesinatos en masa", ha lamentado en una entrevista concedida a la cadena ABC, tras el ataque del domingo que ha descrito como "meticuloso, calculado y a sangre fría".

En la misma rueda de prensa, el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, ha indicado que 26 personas continúan hospitalizadas, incluidas doce que permanecen en estado crítico. El asalto, efectuado en la playa de Bondi mientras tenía lugar una celebración por la festividad judía de Janucá, ha acabado con la vida de 15 personas.