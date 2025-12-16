Agencias

27 millones de personas juegan al sorteo de Navidad, que alcanza máximos históricos de ventas, según un estudio

Un total de 27 millones de personas juegan al sorteo extraordinario de la lotería de Navidad que se celebra el 22 de diciembre, alcanzando máximos históricos de ventas en el último año con 3.505 millones de euros, según una investigación del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego).

La patronal del juego privado ha presentado este martes en Madrid sus estudios anuales 'Juego y Sociedad' y el 'Anuario del Juego en España 2025', que muestran los hábitos de la población española con respecto al juego presencial durante el año 2024.

El estudio, elaborado por el doctor en Sociología José Antonio Gómez Yáñez, muestra que el 85 por ciento de la población española entre 18 y 75 años juega a loterías, rascas, casinos, bingos, apuestas deportivas, entre otros.

En relación con el perfil del jugador, la investigación señala que el más habitual es el de un hombre, con estabilidad económica. "Juegan menos los hogares con dificultades económicas", indican los autores del estudio, que agregan que el grupo de edad con menor tasa de juego es el de los jóvenes de entre 18 y 25 años.

Los principales resultados del Anuario del Juego revelan que de los 31 millones de personas que jugaron en 2024, prácticamente la totalidad participaron en juegos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y 11,9 millones de personas lo hicieron a los productos de la ONCE.

Respecto a los juegos de los operadores privados (casinos, bingos, apuestas deportivas, máquinas tipo B), el estudio apunta que en 2024 participaron en ellos 6,6 millones de personas en la modalidad presencial y otros 2 millones en la 'online'.

En este sentido, el informe detallada que no existen grandes diferencias entre las distintas modalidades de juego privado (casino, bingos, apuestas deportivas, máquinas tipo B), situándose en el entorno de los 2 millones de personas por cada juego.

En cuanto a los productos de la ONCE, los cupones siguen siendo los más jugados, aunque las loterías instantáneas, los rascas, han aumentado cuota de mercado, creciendo un 83% en los últimos cinco años. Es, según la investigación, la modalidad de juego más habitual entre los jóvenes de 18 a 25 años.

JUEGO PROBLEMÁTICO EN ESPAÑA

Durante la presentación de las investigaciones, también se ha abordado el fenómeno del juego problemático y se ha destacado que "España presenta una de las tasas más bajas del mundo, con apenas un 0,2% de la población afectada por este trastorno".

Según los autores del estudio, casi seis de cada diez jugadores asimilan las pérdidas al coste por el entretenimiento, no intentando ganar lo que ha perdido ni buscando enriquecerse.

Finalmente, el juego privado genera 49.836 empleos, aporta 1.857 millones de euros en impuestos y tasas, y supone el 0,42% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

