Zelenski se reúne con la presidenta de la Cámara Baja alemana

Berlín, 15 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes con la presidenta de la Cámara Baja alemana o Bundestag, Julia Klöckner, en el marco de su viaje a Berlín para mantener contactos con líderes europeos y con una delegación de Washington para avanzar en el plan hacia un alto el fuego con Rusia.

Zelenski fue recibido por Klöckner a la entrada del edificio histórico del Reichstag para un encuentro de trabajo, en el que, según la oficina de prensa del Bundestag, estaba previsto abordar entre otros temas la posible convocatoria de nuevas elecciones en Ucrania.

"El anuncio realizado ahora por el presidente Zelenski de que se abrirán vías para la celebración de elecciones subraya la determinación de Ucrania de preservar su orden democrático", declaró la política conservadora según un comunicado.

"El presidente envía con ello la señal clara de que su país incluso bajo las cargas extremas de la guerra quiere aferrarse a los procedimientos del Estado de derecho y de la responsabilidad democrática", resaltó Klöckner, que señaló sin embargo que es "indiscutible" que organizar unos comicios durante una guerra trae consigo "enormes retos".

En este contexto, la presidenta llamó a todos los aliados de Ucrania a mantenerse con firmeza y determinación al lado del país invadido, pues éste, según dijo, no defiende solo su propio territorio sino también los valores centrales de la comunidad europea.

"Un Estado ucraniano fuerte, soberano y democrático es un requisito para la estabilidad de Alemania y Europa. Mediremos cualquier propuesta de paz en base a si protege la soberanía y libertad de Ucrania", aseguró.

Zelenski, por su parte, informó en su cuenta de Telegram de que su conversación con Klöckner había girado en torno a los mecanismos que se debaten para permitir la utilización de los activos rusos congelados en Europa y los esfuerzos para poner fin a la guerra y establecer una "paz digna".

"Agradezco a Julia Klöckner y a todo el Bundestag por el apoyo a Ucrania, en particular por la asignación de 11.500 millones de euros para ayuda militar el próximo año", escribió el dirigente ucraniano.

Tras las repetidas críticas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski anunció la semana pasada que encargaría al Parlamento o Rada Suprema de Ucrania que explorase las posibilidades legales para hacer posible la convocatoria de elecciones incluso bajo ley marcial.

El presidente ucraniano, cuyo mandato debía concluir en primavera de 2024, dejó claro, no obstante, que sólo se podrían celebrar comicios si los aliados de Ucrania, en concreto EE.UU., ofrecen unas garantías de seguridad robustas.

Zelenski se ha reunido este lunes en Berlín por segunda jornada consecutiva con los emisarios de Trump para avanzar en la elaboración de un plan de paz para Ucrania, mientras que está previsto que antes de que acabe el día se celebre una ronda con líderes europeos y de la OTAN.