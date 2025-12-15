Un gran mural en el Parque Celestino Mutis recoge las épocas históricas más importantes de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha inaugurado este lunes 15 de diciembre el gran mural realizado por Alejandro Cristino en uno de las paredes del Auditorio Costa Rica, en el Parque Celestino Mutis, que recoge las épocas históricas más importantes de la ciudad.

El mural se enmarca en el concurso realizado por la Delegación de Juventud e Infancia dentro del programa cultural 'Cádiz, Orgullos@s de nuestra historia', como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

La obra ha sido ejecutada por el ganador del concurso, Alejandro Cristino, que la ha completado en una mural de 60 metros de largo por tres metros de altura.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, y el autor del grafiti, han visitado el resultado final, participando en la impresión del escudo de la ciudad para completarlo.

El alcalde ha señalado que "queríamos que, además de otras iniciativos como exposiciones, conferencias y publicaciones, el programa cultural 'Cádiz, Orgullos@s de nuestra historia' quedará también reflejado en un espacio como éste", donde la juventud y la ciudadanía en general "tendrán oportunidad de ver esta obra y reconocer nuestra época fenicia y romana, la historia que nos une con América y la Constitución de Cádiz".

Por su parte, Alejandro Cristino ha valorado que la propuesta "está en la calle para el disfrute de todas las personas", y ha explicado cómo ha utilizado "el mar como contexto gráfico que une a todas las etapas representadas". En ese sentido, ha expuesto su visión del "carácter marítimo" de Cádiz y "lo ligado de la ciudad y su gente al mar y la bahía que les rodea".

Asimismo, ha valorado que gaditanos y gaditanas tienen "conocimiento y conciencia de su patrimonio histórico", ya que en el proceso de elaboración del mural las personas que paseaban y los veían trabajando "reconocían las imágenes con su época histórica".

"La historia de Cádiz está familiarizada en la vida cotidiana de la ciudad", ha sostenido.