Agencias

Presidente de Costa Rica felicita a Kast por su triunfo en las elecciones de Chile

Guardar

San José, 14 dic (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó al puedo chileno y celebró la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial realizada este domingo en el país suramericano.

"Extiendo mis más sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la realización de la segunda vuelta electoral presidencial de manera pacífica, democrática y transparente. También felicito al presidente electo José Antonio Kast. Espero que podamos fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile", escribió en X.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Infobae

Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

Infobae

Honduras denuncia ante la ONU, la OEA y la CELAC la injerencia de Trump en las presidenciales de noviembre

Seis notificaciones remitidas a organismos internacionales exponen presuntas presiones en el proceso electoral, intervenciones de actores foráneos y advertencias a la ciudadanía, mientras la divulgación de los resultados mantiene el ambiente de tensión y disputa en Honduras

Honduras denuncia ante la ONU,

Trump insinúa que EEUU comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

Washington busca endurecer sus acciones contra el tráfico de drogas en el Caribe y América Latina, anunciando que la estrategia militar entrará en una fase de operaciones terrestres dirigidas a combatir organizaciones responsables de enviar estupefacientes a territorio estadounidense

Trump insinúa que EEUU comenzará

España logra mantener los días de faena para la flota del Mediterráneo en 2026

El acuerdo alcanzado en Bruselas impone nuevas restricciones para proteger la biodiversidad marina, permitiendo a los arrastreros españoles mantener su actividad prevista si cumplen exigencias técnicas y ecológicas mucho más estrictas bajo vigilancia y auditorías frecuentes por parte europea

España logra mantener los días