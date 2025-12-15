Melilla pagará reproducción asistida a familias que lo deseen, dentista a vulnerables y 18.000 euros a enfermos de ELA

La ciudad de Melilla destinará una partida de 300.000 euros para que las familias con enfermos neurológicos graves accedan a ayudas económicas de hasta 18.000 euros anuales, según consignó el Boletín Oficial de Melilla (BOME). Estas ayudas cuentan con efecto retroactivo al 1 de enero y podrán solicitarse desde mediados de diciembre durante un plazo de un mes. Según detalló el medio El Diario, el gobierno local recomendó a los potenciales beneficiarios presentar sus solicitudes antes del 31 de diciembre con el objetivo de agilizar los trámites administrativos y la entrega de las ayudas.

De acuerdo con la información publicada por El Diario, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, anunció un aumento considerable en el presupuesto destinado a políticas sociales para 2026, que crecerá de un millón a tres millones de euros. Este incremento permitirá ampliar la cobertura y flexibilizar los requisitos de acceso, beneficiando a un mayor número de ciudadanos de Melilla. Imbroda explicó que los umbrales salariales para acceder a las prestaciones sociales aumentarán en un 50 por ciento, con el fin de facilitar la inclusión de más familias locales en las ayudas gubernamentales.

El nuevo paquete de medidas incluye la cobertura de tratamientos de reproducción asistida para todas aquellas familias que deseen tener hijos y la financiación de servicios bucodentales básicos destinados a personas vulnerables. Según publicó El Diario, el gobierno de Melilla firmará acuerdos con el Colegio de Odontólogos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Colegio de Médicos. Estos convenios habilitarán la prestación de atención dental básica a sectores vulnerables y el impulso del copago farmacéutico.

Imbroda enfatizó, según información del mismo medio, que el refuerzo de las políticas sociales y de salud pública forma parte de la planificación para 2026. Además, el presidente local aseguró que este incremento presupuestario quedará recogido en el nuevo reglamento de la Consejería de Políticas Sociales, lo que garantizará la sostenibilidad y el marco jurídico necesario para la continuidad de las ayudas anunciadas.

La ampliación presupuestaria no solo pretende mejorar el acceso a tratamientos médicos específicos como la reproducción asistida, sino también asegurar que personas con dificultades económicas puedan acceder a servicios odontológicos básicos y apoyo para el pago de medicamentos. El objetivo, según indicó el gobierno local y reportó El Diario, es adaptar las políticas públicas a las necesidades de la población y responder a las demandas de colectivos que requieren atención prioritaria.

Las ayudas a enfermos de ELA y otras enfermedades neurológicas graves incluirán también dotaciones económicas para sus cuidadores, lo que busca paliar la carga financiera y promover un entorno de atención más favorable y humano. Las condiciones detalladas para optar a este programa se encuentran disponibles en el BOME, y la Consejería de Políticas Sociales ha solicitado una presentación ágil de las solicitudes para poder gestionar los fondos dentro del ejercicio actual.

El Diario subrayó que todos estos esfuerzos forman parte de la estrategia del Ejecutivo local para consolidar un sistema de protección social más accesible, equitativo y adaptado a las demandas sanitarias y sociales de los distintos colectivos que conforman la ciudad de Melilla.