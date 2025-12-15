Agencias

Los jugadores del Atlético reparten regalos a pacientes infantiles de los hospitales madrileños

Los jugadores del Atlético de Madrid, así como el presidente del club y patrono de la Fundación, Enrique Cerezo, han visitado este lunes a pacientes infantiles de distintas áreas del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, del Hospital Universitario Ramón y Cajal y del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, a los que han llevado regalos y deseado unas felices fiestas.

La tradicional visita a hospitales de la Comunidad de Madrid, de la mano de la Fundación del club, volvió a repartir juguetes con el apoyo de la campaña solidaria 'Un juguete, una ilusión', organizada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando. Los futbolistas, visitaron a los pacientes de distintas áreas -pediatría, cirugía, psiquiatría o cuidados intensivos- y conversaron con ellos y los familiares, además de realizarse fotos para el recuerdo.

Futbolistas como Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand, Alex Baena o Giuliano Simeone, entre otros, conocieron de cerca las historias de los pacientes e incluso, desde recién nacidos que ya son socios del club a situaciones complicadas.

