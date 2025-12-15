Agencias

Los eternos rivales Alajuelense y Saprissa jugarán la final del torneo de Costa Rica

Guardar

San José, 14 dic (EFE).- El Alajuelense y el Saprissa, eternos rivales en el fútbol de Costa Rica, se enfrentarán en la final del Torneo de Apertura, tras ganar sus respectivos partidos de vuelta de las semifinales disputadas este domingo.

El Alajuelense, del técnico Óscar Ramírez, selló su pase a la final al ganar por 3-0 a Liberia en el estadio el Alejandro Morera Soto, cerrando la semifinal con un global de 4-1.

El centrocampista Celso Borges marcó al minuto 41 y el delantero mexicano Ronaldo Cisneros dos minutos después puso a su equipo arriba. Por su parte, Diego Campos cerró la goleada con un penalti al minuto 93.

Alajuelense fue paciente y efectivo y anuló las opciones del Liberia, que es dirigido por el paraguayo José Saturnino Cardozo, y controló el ritmo del encuentro.

En la otra semifinal, el Saprissa, del entrenador Vladimir Quesada, se impuso por 2-1 al Cartaginés del argentino Andrés Carevic, en el partido de vuelta en el estadio Ricardo Saprissa, para un global de 4-2 y se clasificó a la final ante Alajuelense.

Las anotaciones llegaron gracias a la táctica fija, por medio del delantero Orlando Sinclair al minuto 58 y el ariete Ariel Rodríguez aumentó al minuto 82 desde el punto penal.

El defensa mexicano Jesús Everardo Rubio descontó para los cartagineses al minuto al 94, pero no fue suficiente.

Alajuelense buscará su ansiada copa 31, mientras que Saprissa es el equipo más laureado del país y acumula 40 títulos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Infobae

Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

Infobae

Honduras denuncia ante la ONU, la OEA y la CELAC la injerencia de Trump en las presidenciales de noviembre

Seis notificaciones remitidas a organismos internacionales exponen presuntas presiones en el proceso electoral, intervenciones de actores foráneos y advertencias a la ciudadanía, mientras la divulgación de los resultados mantiene el ambiente de tensión y disputa en Honduras

Honduras denuncia ante la ONU,

Trump insinúa que EEUU comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

Washington busca endurecer sus acciones contra el tráfico de drogas en el Caribe y América Latina, anunciando que la estrategia militar entrará en una fase de operaciones terrestres dirigidas a combatir organizaciones responsables de enviar estupefacientes a territorio estadounidense

Trump insinúa que EEUU comenzará

España logra mantener los días de faena para la flota del Mediterráneo en 2026

El acuerdo alcanzado en Bruselas impone nuevas restricciones para proteger la biodiversidad marina, permitiendo a los arrastreros españoles mantener su actividad prevista si cumplen exigencias técnicas y ecológicas mucho más estrictas bajo vigilancia y auditorías frecuentes por parte europea

España logra mantener los días