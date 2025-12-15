Agencias

La madre del periodista Gleizes solicita al presidente de Argelia que sea indultado

Guardar

París, 15 dic (EFE).- La madre del periodista deportivo francés Christophe Gleizes, condenado a principios de diciembre en Argelia a siete años de prisión en apelación por apología del terrorismo, ha solicitado el indulto al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, informó este lunes la prensa francesa.

Sylvie Godar apeló a la "alta voluntad" del presidente argelino para pedirle "respetuosamente que considere indultar a Christophe, para que pueda recuperar su libertad y a su familia", en una carta fechada el 10 de diciembre.

Paralelamente, el periodista francés presentó un recurso en casación para solicitar un nuevo juicio, según anunciaron sus abogados este domingo.

Un Tribunal de Apelación en Argelia confirmó el 3 de diciembre la condena a siete años de prisión para el periodista francés, condenado en primera instancia a finales de junio por "apología del terrorismo" y encarcelado desde esa fecha.

Christophe Gleizes, especializado en fútbol, acudió a Argelia para efectuar varios reportajes deportivos, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

Detenido en esa localidad, situada a unos cien kilómetros al este de la capital, fue acusado de glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos, cuando las complicadas relaciones entre París y Argel vuelven a ser muy tensas.

Gleizes fue condenado en junio en primera instancia a siete años de cárcel por "apología del terrorismo", pena que fue confirmada en Apelación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Irán implementa la subida de los precios de la gasolina para los grandes consumidores

Infobae

Las inundaciones de finales de noviembre en el oeste de Indonesia dejan ya más de un millar de fallecidos

Al menos 3,3 millones de personas resultaron damnificadas tras la emergencia en Sumatra, donde un ciclón y lluvias excepcionales han causado miles de víctimas, cientos de desaparecidos y daños masivos en viviendas, escuelas e infraestructuras clave

Las inundaciones de finales de

La principal organización de preservación histórica demanda a Trump para detener su reforma de la Casa Blanca

La querella judicial abierta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica denuncia que el proyecto de ampliación impulsado por la administración federal alteraría la función simbólica y patrimonial de la sede presidencial sin suficiente consulta experta ni transparencia pública

La principal organización de preservación

Detenido el destacado opositor beninés Candide Azzanai tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada

El arresto de Candide Azzanai marcó un giro en el pulso entre fuerzas opositoras y el gobierno, elevando la tensión política mientras aumenta el escrutinio internacional sobre los límites a la disidencia y la situación de las libertades en Benín

Detenido el destacado opositor beninés

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve y niebla activan este sábado avisos en trece provincias, Ceuta y Melilla

La AEMET mantiene alertas por lluvias intensas, viento, tormentas y nieve en diversos puntos del país bajo la influencia de la borrasca ‘Emilia’, que obliga a extremar la precaución y restringir desplazamientos en varias regiones y archipiélagos

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve