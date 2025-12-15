La economía de Perú creció un 3,62% interanual en octubre por el impulso de la pesca y de la minería

La economía de Perú registró un alza del 3,62% en octubre respecto al mismo mes del año anterior como consecuencia del mayor impulso de la minería e hidrocarburos y de la pesca.

En el acumulado hasta el décimo mes del ejercicio, la actividad económica se incrementó en un 3,36%, mientras que la variación de los últimos doce meses se situó en el 3,66%, según los datos divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El sector de la pesca experimentó un alza del 25,70% en octubre por la mayor captura de especies de origen marítimo (37,28%) y para el consumo humano directo (38,42%), en especial de productos destinados a congelado (81,5%).

Al mismo tiempo, la minería y los hidrocarburos obtuvo un crecimiento del 6,81% respecto al mismo mes del 2024 como consecuencia de la mayor extracción de zinc (30,9%), estaño (31,7%), molibdeno (16,3%) y de la plata (13%).

El subsector de hidrocarburos, a su vez, subió un 4,21% por el incremento del volumen de explotación de petróleo crudo (14%) y de líquidos de gas natural (3,2%).

Respecto a la industria, el sector presentó una variación positiva del 3,06% por la mayor actividad de las ramas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (369,3%) y de la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (23,3%).

En otros ámbitos, la construcción aumentó un 4,39% por el desempeño interno positivo del consumo de cemento (9,05%) que se vio atenuado por la reducción del avance de obras públicas (-4,82%), al tiempo que el sector de la electricidad, gas y agua creció un 3,75% interanual.

Asimismo, el comercio aumentó un 4,09% en el décimo mes del año debido al incremento de la venta al por mayor de computadoras, equipos periféricos y programas informáticos (3,68%). Dentro de este sector, el automotriz subió un 9,75% por la mayor demanda de vehículos ligeros, pesados y menores tras la celebración de varios eventos comerciales asociados.

En paralelo, el alojamiento y restaurantes aumentaron un 2,86% en comparación con el mes de octubre de 2024 por el dinamismo de los servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (8,16%) y servicio de bebidas (5,48%).