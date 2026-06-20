Catar desea una pronta recuperación a Ismaël Koné lesionado por jugador catarí

El Cairo, 20 jun (EFE).- La Federación de Fútbol de Catar deseó este sábado al mediocentro canadiense Ismaël Koné una pronta recuperación después de un choque con el jugador catarí Assim Madibo que le provocó una escalofriante lesión el pasado jueves en la segunda jornada del Grupo B del Mundial.

"Recupérate pronto, Ismaël Koné", encabeza una imagen difundida por la federación con la imagen del jugador saliendo en camilla del terreno del juego, en la que es el primer post en su cuenta oficial de X después de publicar la goleada del Canadá por 6-0 sobre Catar.

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Corrían 52 minutos cuando el jugador del Sassuolo resultó lesionado en un choque sin aparente mala intención con Madibo, quien a continuación fue expulsado.

Koné, que fue operado de urgencia, publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. "He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias", escribió.

El centrocampista sufrió una fractura en la pierna izquierda que lo deja sin posibilidades de seguir compitiendo en el Mundial, de acuerdo con un comunicado de la selección canadiense. EFE