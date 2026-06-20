El laborista Starmer sopesa su futuro político ante las fuertes presiones para que dimita

Londres, 20 jun (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sopesa este fin de semana su futuro político ante las presiones de varios miembros de su Gobierno para que presente su dimisión o establezca un calendario sobre su partida a fin de dar paso al laborista Andy Burnham, según los medios británicos.

La autoridad de Starmer quedó muy debilitada después de la fuerte derrota sufrida por los laboristas en las elecciones locales inglesas y las regionales en Escocia y Gales celebradas el pasado 7 de mayo, en las que avanzó el partido populista de derechas Reform UK.

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La contundente victoria del jueves de Andy Burnham, hasta ahora alcalde de Mánchester y rival del primer ministro, en el distrito inglés de Makerfield, ha situado a Starmer en una posición difícil para continuar al frente del partido y del Ejecutivo.

Para desafiar el liderazgo de Starmer e iniciar una contienda interna en el laborismo, Burnham tenía primero que ser diputado, algo que consiguió con su triunfo en Makerfield.

No obstante, para impulsar unas primarias, Burnham necesitará el apoyo de un mínimo de 81 diputados de su formación, equivalente al 20 % del grupo parlamentario laborista.

Pese a las presiones de varios ministros para que dimita, como han adelantado varios medios, Starmer ha insistido en que se opondrá a cualquier desafío a su liderazgo y ha recordado que obtuvo un mandato de los británicos en las elecciones generales de 2024.

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Burnham tiene previsto viajar el lunes a Londres para reunirse con los diputados laboristas, con la expectativa de convertirse en primer ministro en unas semanas, informa este sábado el diario The Times.

Un ministro, cuyo nombre el diario no menciona, dijo que la salida de Starmer al frente del Gobierno es inevitable y que unos 200 parlamentarios laboristas están dispuestos, si fuera necesario, a apoyar la candidatura de Burnham para desafiarlo.

Además de Burnham, el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo del Gobierno para propiciar la lucha por el liderazgo, ha confirmado que también concurriría en unas eventuales primarias.

El diario The Guardian asegura este sábado que un partidario de Streeting reveló que es probable que éste y Burnham "lleguen a un acuerdo", que implicaría que el antiguo titular de Sanidad aceptaría respaldar a Burnham a cambio de la promesa de un cargo importante en su eventual Gobierno. EFE

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