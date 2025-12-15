Agencias

La defensa del periodista francés Gleizes recurre ante el Supremo de Argelia su condena a siete años de cárcel

Los abogados del periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de cárcel en Argelia por "apología del terrorismo", han presentado un recurso de casación solicitando un nuevo juicio para el reportero.

Así lo ha anunciado uno de sus letrados, Amirouche Bakouri, en un breve mensaje en su cuenta de la red social Facebook, en el que se ha limitado a mencionar la apelación interpuesta ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal de Apelación de Tizi Ouzou confirmó el pasado 3 de diciembre la condena a prisión para Gleizes que había sido emitida por la corte de primera instancia por cargos de "posesión de publicaciones con fines de propaganda lesivos para los intereses nacionales", según declaró su abogado francés, Emmanuel Daoud, a Europa Press.

Gleizes, que trabaja para las revistas 'So Foot' y 'Society', viajó a Argelia en mayo de 2024 y fue detenido poco después por entrar con un visado de turista, cuando iba a informar sobre la época dorada del club local Juventud Deportiva de Cabilia (JSK, por sus siglas en francés).

Los cargos derivan del hecho de que contactó con el jefe del club entre 2015 y 2017, quien es además un alto cargo del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización designada como terrorista en 2021 por parte de las autoridades de Argelia.

La primera condena contra Gleizes se produjo en medio de una grave crisis diplomática entre París y Argel, si bien las relaciones bilaterales parecían mejorar tras la concesión del indulto y la liberación por parte de las autoridades del país norteafricano del escritor franco-argelino Boualem Sansal hace poco más de un mes.

