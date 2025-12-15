Kiko Hernández, víctima de una agresión en plena huelga de hambre, abandona Melilla y anuncia su nuevo proyecto

Hace una semana el marido de Kiko Hernández, Fran Antón, anunciaba entre lágrimas a través de sus redes sociales que había iniciado una huelga de hambre encadenado a la puerta del negocio que regenta en Melilla junto a su pareja, 'El cielo', después de que las autoridades locales le hubiesen clausurado el local a pesar de tener la licencia en regla.

Horas después, tras abandonar precipitadamente Madrid -donde se encontraba para presentar la gala de 'La casa de los gemelos 2', reality que está arrasando en Youtube- el exconcursante de Gran Hermano se sumaba a la deseperada medida del actor y estallaba en directo en 'No somos nadie', revelando asustado que aunque les habían amenazado de muerte no pensaba rendirse sin luchar por el proyecto que con tanta ilusión y esfuerzo abrieron hace un año.

Una huelga de hambre que Kiko -que hace unos días tuvo que acudir a Urgencias por problemas renales ante la falta de alimentos- ha tenido que interrumpir para volver al hospital tras sufrir una agresión en plena calle, a las puertas de su negocio.

"Así se terminan las huelgas de hambre aquí. Te dan una paliza y al hospital. Así no molestas", ha compartido en redes sociales, mostrando el parte médico que refleja que el televisivo tendría dolores después de recibir "puñetazos y patadas por parte de un desconocido en la vía pública" en las manos y en las piernas, además de presentar un "traumatismo craneoencefálico leve" tras ser empujado contra la pared.

Además de poner el asunto en manos de la Guardia Civil, Kiko ha publicado en sus stories de Instagram la cara del supuesto agresor, afirmando que tiene "vínculos muy fuertes a un partido de esta ciudad": "Un viernes viene este mierda a las 2.00 con cuatro amigos para que paremos la huelga con agresiones y encima mandado por terceros. Él se dedica en elecciones a vender votos por correo de un partido político. Ese es su oficio. Aparte de venir borracho y puesto hasta arriba. Ahora que digan que no hemos estado en huelga una semana aguantando todo esto. No caben más tontos en España", ha estallado, arremetiendo directamente contra el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.

Una situación que le ha hecho tomar una decisión extrema, que no es otra que abandonar Melilla junto a Fran y sus hijas para poner en marcha 'El Cielo' en Madrid "ya que en Melilla y su equipo de jóvenes gobernantes (84-90 años) no quieren a sus votantes ni les dan alternativas de ocio...". "En Madrid el Cielo y en Melilla se queda... ¿el infierno?" ha sentenciado.

Y parece que Kiko y Fran no estarán solos en esto, ya que el tertuliano ha compartido una imagen junto a su excompañero y gran amigo Kiko Matamoros con un revelador y enigmático anuncio: "¿Nuevo proyecto? Lo anunciamos ya... o esperamos un poco", dejando entrever que el ex de Makoke, que hace unos días anunció que dejaba 'No somos nadie' para emprender nuevos proyectos, será su socio en su nueva aventura empresarial en la capital.