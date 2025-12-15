Kibo Ventures lanza un fondo de 120 millones y refuerza su apuesta europea con inversiones y fichajes

Kibo Ventures, firma de capital riesgo especializada en el segmento de 'venture capital', ha anunciado este lunes el lanzamiento de un nuevo fondo con un tamaño de 120 millones de euros y destinado a respaldar a compañías tecnológicas europeas de alto crecimiento.

La firma ha expuesto en un comunicado que el fondo, denominado 'Kibo Ventures Fund IV', ha superado ya los 100 millones de euros comprometidos tras un primer cierre en seis meses, apoyado por inversores institucionales, corporativos y 'family offices'.

Entre los nuevos partícipes, han figurado BBVA Spark, una de las familias fundadoras de Mahou, el 'family office' de Javier de Jaime (CVC) y José de Mello Capital; asimismo, han renovado su participación el CDTI Innvierte, el Fondo Europeo de Inversiones y varios fundadores de la cartera de Kibo Ventures.

Con este nuevo vehículo, la gestora ha superado los 500 millones de euros bajo gestión y ha reivindicado que refuerza su posicionamiento como alternativa 'boutique' frente a fondos globales multiestrategia.

Con el foco en este cuarto fondo, la entidad ha enmarcado que liderará rondas en fases iniciales con inversiones de alrededor de cinco millones de euros y reservará un 40% del capital para rondas de seguimiento.

ESTRATEGIA PANEUROPEA Y PRIMERAS INVERSIONES

Kibo Ventures, firma de origen español, ha ampliado su presencia en Europa en la última década, toda vez que su operativa abarca 'hubs' como Madrid, Barcelona, Berlín, Hamburgo, París, Londres y Lisboa.

El nuevo fondo impulsará proyectos en áreas como 'deep tech', datos, infraestructura de IA, ciberseguridad, robótica, IA física y aplicaciones verticales, incluidos sectores como defensa y espacio.

Las primeras inversiones de esta estrategia ya se han cerrado, en tanto que la firma ha liderado la ronda de 21 millones de dólares de Theker --"una de las mayores rondas 'seed' en robótica en Europa", han subrayado--, centrada en robots autónomos para entornos industriales complejos.

Además, ha invertido en AnyFormat, una plataforma de infraestructura documental basada en IA generativa y sistemas tipo agente, fundada por exingenieros de Clarity.ai.

FICHAJES Y EXPANSIÓN DEL EQUIPO

En un plano más amplio, desde Kibo Ventures han enunciado que, para reforzar el puente entre Europa y Silicon Valley, han nombrado a Sunir Kapoor como 'chairman'.

Kapoor es un emprendedor e inversor con trayectoria en ambas geografías y apoyará a las compañías de la cartera en su expansión internacional --especialmente en Estados Unidos--, así como en procesos de venta, alianzas corporativas y captación de 'deal flow'.

Asimismo, la firma ha indicado que está ampliando su equipo de inversión en los principales 'hubs' tecnológicos europeos y ha promocionado a Covadonga García-Valdés a 'Principal' en pro de reforzar su plataforma paneuropea.

Por otra parte, Kibo Ventures ha anotado que desarrolla software propio y sistemas basados en IA para automatizar partes clave del proceso de inversión, desde la identificación de oportunidades hasta la detección temprana de patrones, con el objetivo de crear un enfoque escalable y basado en datos para localizar a las mejores oportunidades de inversión en Europa.