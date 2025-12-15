Ilia Topuria rompe su silencio tras su separación de Giorgina Uzcategui con un durísimo comunicado

Después de meses de rumores acerca de su separación de la madre de su hija menor (Giorgina, nacida en julio de 2024), la influencer Giorgina Uzcategui, Ilia Topuria ha dado un paso al frente y ha roto su silencio con un durísimo comunicado en el que ha hecho pública la complicada situación y las presiones y amenazas que estaría sufriendo desde hace una temporada con una falsa acusación de malos tratos, por las que ha decidido emprender medidas legales para salvaguardar su honor.

Una carta que el campeón de boxeo ha compartido a través de sus stories de Instagram agradeciendo en primer lugar la comprensión de la UFC después de que sus problemas personales le impidan defender su doble título durante el primer trimestre de 2026, y en la que, harto de mentiras, ha estallado como nunca.

"En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente" ha expresado.

Como ha relatado, "durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos".

"Todos ellos están perfectamente documentados -audios, mensajes, testimonios y vídeos- y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas" ha revelado, dejando claro que no va a permitir que se juegue con él ni con la verdad.

Y aunque "he intentando mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo", ha confesado.

"Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio. Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocer saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad" ha reivindicado dolido, desvelando que si ha decidido dar este paso ha sido "por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos".

"Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido. Como comprenderéis, por respecto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familiar en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido. Mi verdad no necesita grita, solo necesita ser escuchada. Gracias a todos" ha concluido.