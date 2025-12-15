Agencias

Igualdad eleva a 47 las asesinadas por violencia machista, con un caso de septiembre y otro de diciembre

El Ministerio de Igualdad ha confirmado dos nuevos asesinatos machistas, uno de ellos ocurrido en diciembre en Valencia y el otro en septiembre en Tarragona. Con ellos ha elevado a 47 las víctimas este año y a 1.342 desde 2003.

Según han informado este lunes desde el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Valencia es una mujer de 48 años, presuntamente asesinada por su pareja tras una agresión registrada el sábado 6 de diciembre. Si bien, finalmente falleció el día 9. La víctima era madre de cuatro hijos, todos ellos mayores de edad y no figuraban denuncias previas por violencia de género.

Mientras, la víctima de Tarragona es una mujer de 36 años presuntamente asesinada por su pareja el pasado 8 de septiembre. Tenía cuatro hijos menores de edad y tampoco figuraban denuncias previas por violencia de género. En este sentido, los menores huérfanos por violencia de género ascienden este año a 35 en 2025 y a 504 desde 2013, cuando se empezaron a recabar datos.

Tras estos dos casos, septiembre suma cuatro asesinatos por violencia de género y diciembre cinco en 15 días. Así, 2024 cerró con 49 víctimas, dos menos de las que hay registradas hasta el momento este año. A 15 de diciembre de 2025 se ha contabilizado una víctima mortal más que en la misma fecha del año pasado.

