Estela Grande revela los nombres de moda, cortos y sonoros, que ha elegido para sus mellizos

Durante una celebración privada en Madrid, Estela Grande comunicó a su círculo cercano los nombres seleccionados para sus futuros hijos, quienes nacerán en las próximas semanas. Según informó el medio, la modelo y su pareja, el futbolista Juanito Iglesias, optaron por anunciar los nombres durante el baby shower organizado este fin de semana, al que asistieron familiares y amigos, incluida Alba Carrillo, reconocida por su amistad con Grande desde su participación conjunta en un programa televisivo en 2019. La noticia principal radica en la elección de dos nombres contemporáneos, breves y llamativos, que comparten la misma inicial y destacan por su originalidad y simbolismo: Luca y Liah.

De acuerdo con el medio, Estela Grande atraviesa el último tramo de su embarazo, con casi ocho meses de gestación de mellizos, un niño y una niña, quienes serán sus primeros descendientes. El evento reunió a allegados en un ambiente decorado con flores y actividades manuales, incluyendo un taller de decoración de cristal, además de la tradicional tarta y obsequios para los bebés.

El nombre Luca, escogido para el niño, sigue la variante italiana y omite la ‘s’ final de la versión española, Lucas, y según detalla el medio, significa ‘luz’. Por su parte, el nombre elegido para la niña es Liah, una variante a la que la pareja añadió una ‘h’ final inusual. El nombre hace referencia al esfuerzo y la determinación, atributos que los padres quisieron destacar. Estos nombres reflejan la preferencia por tendencias actuales de nominación, que apuntan a elecciones cortas y significativas.

La modelo expresó en redes sociales su emoción por la cercanía del nacimiento usando la frase: “Mis bebés, os esperamos con todo el amor del mundo”. Este mensaje acompañó imágenes del encuentro y mostró detalles del evento, desde la disposición floral hasta el brunch protagonizado por una tarta de chocolate cubierta de nata.

El embarazo de Estela Grande fue anunciado públicamente en octubre, según consignó el medio, cuando la modelo, de 31 años, comunicó que esperaba mellizos. Los bebés llegarán mediante cesárea programada durante los primeros días de enero. Aunque el medio indica que ambos fetos muestran una posición favorable para un parto vaginal, los médicos recomendaron la intervención quirúrgica por motivos de seguridad, tanto para la madre como para los hijos.

El evento del baby shower sirvió de ocasión para reunir a las amistades más próximas y celebrar el inminente nacimiento, en un entorno íntimo y festivo. Alba Carrillo figuró entre las invitadas, reflejando la relación de confianza construida a lo largo de varios años, y reforzando el carácter personal de la celebración.

Los regalitos entregados a Estela Grande incluyeron productos específicos para el cuidado de los mellizos, parte de las atenciones que rodearon a la futura madre durante el evento. El medio confirmó que la expectación en torno al parto es elevada, ya que se trata de una maternidad muy deseada por parte de la pareja.

El clima de la reunión estuvo marcado por la alegría ante la llegada de los bebés, sumado a la revelación pública de los nombres, que destacaron por la tendencia de utilizar términos cortos, sonoros y cargados de significado, y demuestran una inclinación por la simplicidad moderna sin perder el componente personal. Como informó la fuente, tanto la familia de la modelo como la de su pareja participaron activamente en el encuentro.

No se han reportado complicaciones de salud relacionadas con el embarazo hasta el momento, según publicó el medio. Los preparativos para la llegada de Luca y Liah continúan avanzando, con el respaldo del equipo médico y el acompañamiento de familiares y amigos en esta etapa previa al nacimiento de los mellizos.