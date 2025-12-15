Agencias

El sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown será puesto en libertad sin cargos

Guardar

El alcalde de Providence, Brett Smiley, ha anunciado este domingo que la persona detenida en relación con el tiroteo de la víspera en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, que ha dejado al menos dos muertos y nueve heridos, será puesta en libertad sin cargos.

Así lo ha afirmado en una rueda de pensa recogida por la cadena ABC News en la que ha indicado que "el estado de seguridad en nuestra comunidad permanece sin cambios y creemos que ustedes permanecen seguros en nuestra comunidad".

El regidor ha estado acompañado por el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, quien ha justificado la puesta en libertad del detenido alegando que la evidencia "ahora apunta en una dirección diferente".

El sospechoso fue detenido en Coventry y estaba en posesión de dos armas de fuego, según informaron fuentes policiales a la cadena. Las misma fuentes apuntan a que se trata de un hombre de unos 20 años de edad del estado de Wisconsin.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el destacado opositor beninés Candide Azzanai tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada

Órdenes internacionales de captura, estrictas investigaciones judiciales y un refuerzo del aparato de seguridad rodean el ambiente político beninés tras el fallido levantamiento, con opositores y activistas bajo presión y grupos civiles alertando sobre eventuales vulneraciones a derechos fundamentales

Detenido el destacado opositor beninés

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve y niebla activan este sábado avisos en trece provincias, Ceuta y Melilla

La inestabilidad atmosférica ocasionada por la borrasca ‘Emilia’ obliga a las autoridades a emitir alertas en varias regiones españolas, con previsión de lluvias torrenciales, vendavales, oleaje peligroso, nevadas, tormentas eléctricas y bancos de niebla que dificultan la movilidad

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve

El ingrediente casero que puede aliviar la tos nocturna mejor de lo que imaginas

Científicos sostienen que una dosis pequeña de miel antes de dormir puede calmar molestias nocturnas en la garganta durante infecciones leves, aunque advierten que sólo debería emplearse bajo supervisión y nunca en menores de un año ni con diabetes

Infobae

Naturgy crea un 'cerebro' para el control remoto de su parque de ciclos combinados en España

El centro inaugurado en Sagunto centraliza la supervisión de diecisiete instalaciones térmicas, permitiendo intervenciones directas y ajustes en tiempo real gracias a inteligencia artificial, con previsión de replicar el modelo en mercados internacionales como México

Naturgy crea un 'cerebro' para

Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov

Equipos de emergencia respondieron tras una incursión con aeronaves no tripuladas que causó fallecimientos y afectaciones a infraestructura clave, mientras las autoridades locales reforzaron el monitoreo ante la posibilidad de nuevos ataques en zonas vulnerables de la región

Al menos dos ciudadanos rusos