El sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown será puesto en libertad sin cargos

El alcalde de Providence, Brett Smiley, ha anunciado este domingo que la persona detenida en relación con el tiroteo de la víspera en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, que ha dejado al menos dos muertos y nueve heridos, será puesta en libertad sin cargos.

Así lo ha afirmado en una rueda de pensa recogida por la cadena ABC News en la que ha indicado que "el estado de seguridad en nuestra comunidad permanece sin cambios y creemos que ustedes permanecen seguros en nuestra comunidad".

El regidor ha estado acompañado por el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, quien ha justificado la puesta en libertad del detenido alegando que la evidencia "ahora apunta en una dirección diferente".

El sospechoso fue detenido en Coventry y estaba en posesión de dos armas de fuego, según informaron fuentes policiales a la cadena. Las misma fuentes apuntan a que se trata de un hombre de unos 20 años de edad del estado de Wisconsin.