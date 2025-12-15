El Gobierno de Bolivia manifiesta su "profunda consternación" por atentado en Australia

La Paz, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia expresó este domingo su "profunda consternación" por el atentado ocurrido en Australia que dejó 16 fallecidos y al menos 40 heridos, y manifestó su rechazo al "terrorismo y toda forma de odio".

La Cancillería boliviana manifestó en representación del presidente del país, Rodrigo Paz, una "profunda consternación y enérgica condena" ante el ataque en Bondi Beach, Sídney, "que provocó la muerte de personas inocentes y dejó numerosos heridos durante un acto de carácter pacífico y comunitario".

Bolivia "lamenta profundamente estos hechos de violencia, rechaza de manera absoluta el terrorismo y toda forma de odio y condena el uso de la violencia como medio de expresión política, ideológica o religiosa", señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado de prensa.

El Gobierno de Paz también expresó "sus más sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno de Australia", y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con la comunidad judía.

"El Estado boliviano reafirma su compromiso con la paz, el respeto a la vida y los derechos humanos, y convoca a la comunidad internacional a actuar con firmeza para que hechos tan trágicos no se repitan nunca más", concluye el comunicado.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país, donde cerca de un millar se congregaba para celebrar la festividad judía del Janucá.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La Policía indicó que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas. EFE