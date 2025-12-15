Agencias

El Gobierno de Bolivia manifiesta su "profunda consternación" por atentado en Australia

Guardar

La Paz, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia expresó este domingo su "profunda consternación" por el atentado ocurrido en Australia que dejó 16 fallecidos y al menos 40 heridos, y manifestó su rechazo al "terrorismo y toda forma de odio".

La Cancillería boliviana manifestó en representación del presidente del país, Rodrigo Paz, una "profunda consternación y enérgica condena" ante el ataque en Bondi Beach, Sídney, "que provocó la muerte de personas inocentes y dejó numerosos heridos durante un acto de carácter pacífico y comunitario".

Bolivia "lamenta profundamente estos hechos de violencia, rechaza de manera absoluta el terrorismo y toda forma de odio y condena el uso de la violencia como medio de expresión política, ideológica o religiosa", señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado de prensa.

El Gobierno de Paz también expresó "sus más sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno de Australia", y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con la comunidad judía.

"El Estado boliviano reafirma su compromiso con la paz, el respeto a la vida y los derechos humanos, y convoca a la comunidad internacional a actuar con firmeza para que hechos tan trágicos no se repitan nunca más", concluye el comunicado.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país, donde cerca de un millar se congregaba para celebrar la festividad judía del Janucá.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La Policía indicó que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La cantante argentina María Becerra hace historia con su primer show 360° en Buenos Aires

Infobae

Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov

Equipos de socorro permanecen desplegados en Sarátov luego del impacto de drones lanzados desde Ucrania sobre viviendas e instalaciones públicas, mientras autoridades confirman víctimas fatales y aseguran asistencia directa a familias damnificadas y reconstrucción de infraestructuras dañadas

Al menos dos ciudadanos rusos

Kim Jong Un confirma la muerte de otros nueve soldados norcoreanos que prestaban servicio en Rusia

En una ceremonia en Pyongyang, el líder norcoreano agradeció a los efectivos repatriados su desempeño durante el despliegue en Rusia y exaltó la entrega de los caídos, describiendo su muerte en combate como “un honor” y ejemplo nacional

Kim Jong Un confirma la

La Asamblea General respalda la opinión de la CIJ y pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU

Con 139 votos a favor, la ONU aprobó una resolución que exige acceso irrestricto de ayuda a los palestinos, expone el aislamiento de Israel y Estados Unidos y refuerza la postura legal de la Corte Internacional de Justicia sobre cooperación humanitaria

La Asamblea General respalda la

Ferrovial consigue entrar al selectivo estadounidense Nasdaq 100

La reubicación de la sede social en Países Bajos ha sido clave para el acceso de la compañía al índice estadounidense, abriendo la puerta a una mayor presencia internacional y permitiendo captar nuevos inversores en los mercados financieros globales

Ferrovial consigue entrar al selectivo