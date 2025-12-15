Creative Commons pide evitar el uso por defecto del pago por rastreo de la IA en las páginas web

El debate sobre el impacto que tiene el aumento del tráfico automatizado en páginas web ha llevado a entidades como Creative Commons a destacar el riesgo de que la imposición de sistemas de cobro automático a los rastreadores de inteligencia artificial derive en nuevas formas de concentración de poder y en la restricción de acceso al conocimiento digital. Según publicó Europa Press, la organización advierte que la tendencia a establecer el pago obligatorio por el acceso que hacen estos rastreadores puede afectar a instituciones sin ánimo de lucro y otros actores dedicados al interés público.

Esta preocupación surge en un contexto donde los modelos de inteligencia artificial han transformado la forma en que los usuarios interactúan con la web, explicó Europa Press. Por una parte, las tecnologías de IA permiten generar resúmenes y vistas previas de artículos que, aunque acercan la información, reducen el tráfico directo hacia las páginas originales, lo que altera la capacidad de monetización de los sitios. Adicionalmente, la proliferación de rastreadores automatizados que recopilan textos, imágenes y datos estructurados para el entrenamiento de algoritmos ha intensificado la discusión sobre los derechos de los propietarios de sitios web.

De acuerdo con Europa Press, la herramienta conocida como ‘pay to crawl’ establece un sistema mediante el cual los rastreadores de IA deben pagar por acceder a los contenidos web. Creative Commons reconoce que este tipo de soluciones podría ayudar a mantener la producción de contenidos y gestionar usos alternativos, garantizando la disponibilidad pública del material. No obstante, la organización enfatiza que no se debe convertir en una práctica estándar en el diseño de las páginas. A juicio de Creative Commons, la implantación generalizada del cobro por rastreo puede utilizarse para maximizar ingresos sin necesariamente beneficiar a los autores originales y, además, limitar el acceso de personas e instituciones que persiguen fines educativos, culturales o de investigación.

En su comunicado, Creative Commons advierte sobre el riesgo de que el despliegue extendido de estos mecanismos convierta la web en un canal estrictamente vigilado, alejándola de su naturaleza como espacio abierto para el intercambio y la creación colectiva. El empleo indiscriminado de esta herramienta podría obstaculizar la labor de investigadores, profesionales del patrimonio cultural, educadores y organizaciones sin fines de lucro, restringiendo el acceso a recursos de valor público, detalló Europa Press.

Creative Commons propone que el ‘pay to crawl’ no sea una opción configurada por defecto, sino una alternativa adaptada a las necesidades de diferentes tipos de contenidos y usuarios, permitiendo el acceso de entidades que trabajan en beneficio social. Además, sugiere que estos sistemas deberían evitar métodos semejantes a las arquitecturas DRM y la vigilancia digital, y que la verificación de usuarios e implementación de pagos limite al mínimo la recolección de datos personales. Estas recomendaciones buscan reducir barreras innecesarias y evitar una supervisión que comprometa la privacidad o el libre flujo de información.

Europa Press también reportó la postura de la Fundación Wikimedia, que advirtió sobre la caída en el tráfico humano frente al incremento de visitas procedentes de bots automatizados, y solicitó que las compañías desarrolladoras de IA aseguren una atribución adecuada a las fuentes en los resultados generados, además de emplear su API de pago para extraer información de Wikipedia. El objetivo, según Wikimedia, es sostener la viabilidad a largo plazo tanto de Wikipedia como del ecosistema abierto en torno al proyecto.

En paralelo, la empresa Cloudflare, dedicada a servicios de intermediación y protección web, ya ha implementado opciones que permiten controlar el acceso de rastreadores de inteligencia artificial, ya sea restringiéndolos, permitiendo un acceso parcial o cobrando por el mismo, reportó Europa Press. Estas herramientas otorgan a los propietarios de sitios la capacidad de decidir cómo se gestiona el uso automatizado de su contenido digital.

El debate en torno a las formas de monetización y regulación del acceso de IA a la información en la web sigue abierto, con entidades como Creative Commons reclamando soluciones que equilibren la sostenibilidad de los creadores y el acceso libre para los usuarios que contribuyen al interés común.