Camboya acusa a Tailandia de bombardear a menos de 100 kilómetros del turístico Angkor Wat

Bangkok/Samraong (Camboya), 15 dic (EFE).- Camboya acusó este lunes a Tailandia de bombardear un distrito situado a unos 88 kilómetros del turístico templo hinduista Angkor Wat, en el marco de los enfrentamientos que hace nueve días estallaron en su frontera común y ya se extienden más allá de la divisoria, con al menos 38 muertos y centenares de heridos.

Según el ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, a las 10:11 hora local (3:11 GMT) un avión de combate F-16 del Ejército tailandés lanzó una bomba sobre el distrito de Srei Snam, situado en la provincia de Siem Riep y 88 km al noroeste del famoso Angkor Wat, visitado por más de 900.00 personas en lo que va de año.

Minutos antes del ataque, y según las autoridades camboyanas, otra bomba cayó sobre el distrito de Chong Kal, a 103 km al noroeste del templo, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Nom Pen elevó el número de civiles muertos a 12 e informó de 74 heridos.

Según Nom Pen, los bombardeos se produjeron "cerca de campos de refugiados, penetrando más de 70 kilómetros en territorio camboyano", lo cual expande los ataques más allá del área fronteriza.

Tailandia, con un Ejército notablemente superior al camboyano, mantiene en 26 el número de fallecidos (10 civiles y 16 soldados) y en 327 el de heridos.

El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, dijo en una rueda de prensa que hay 505 bajas en el Ejército camboyano, sin que Nom Pen haya difundido hasta el momento cifras relativas a soldados caídos.

La semana pasada, autoridades camboyanas tacharon de "falsos" los informes de Tailandia sobre soldados de su país fallecidos.

Los Ejércitos de Tailandia y Camboya se enfrentan desde el 7 de diciembre en varios puntos de su frontera común, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

Las hostilidades responden a una histórica disputa territorial que incluye reclamos de soberanía de varios templos hinduistas, y que en julio ya derivó en conflicto armado, con alrededor de medio centenar de muertos.

En plena nueva oleada de ataques, Tailandia se prepara para la celebración de elecciones en menos de dos meses. EFE

