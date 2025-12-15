Agencias

Al menos 17 muertos por un accidente de autobús escolar en el noreste de Colombia

Guardar

Al menos 17 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas este domingo tras caer por un barranco de 80 metros el autobús escolar en el que viajaban en el departamento de Antioquia, en el noreste de Colombia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, ha confirmado esta cifra en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que todos los fallecidos registrados hasta el momento son estudiantes a excepción del conductor del autobús.

"Antioqueños y en especial mis paisanos de Bello: un helicóptero de la Policía de Colombia ya está en vuelo rumbo a Medicina Legal en Medellín con los cuerpos de las 17 personas fallecidas en el siniestro en carreteras del nordeste. Se trata de 16 estudiantes y el conductor del bus", ha señalado.

Poco antes, en un vídeo difundido en la misma red social, ha informado de que tres de los 20 heridos se encuentran en estado "de gravedad" y están siendo atendidos en hospitales de Medellín.

El vehículo siniestrado transportaba a 40 estudiantes graduados del Liceo Antioqueño, por lo que se presume que la mayoría de víctimas son menores de edad.

De hecho, la Secretaría de Salud e Inclusión Social ha identificado a los 20 heridos, la mayoría de ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.

El autobús se salió de la carretera y cayó por un barranco en la carretera que une Medellín con la región Caribe, a la altura del municipio de Bello.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La cantante argentina María Becerra hace historia con su primer show 360° en Buenos Aires

Infobae

Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov

Equipos de socorro permanecen desplegados en Sarátov luego del impacto de drones lanzados desde Ucrania sobre viviendas e instalaciones públicas, mientras autoridades confirman víctimas fatales y aseguran asistencia directa a familias damnificadas y reconstrucción de infraestructuras dañadas

Al menos dos ciudadanos rusos

Kim Jong Un confirma la muerte de otros nueve soldados norcoreanos que prestaban servicio en Rusia

En una ceremonia en Pyongyang, el líder norcoreano agradeció a los efectivos repatriados su desempeño durante el despliegue en Rusia y exaltó la entrega de los caídos, describiendo su muerte en combate como “un honor” y ejemplo nacional

Kim Jong Un confirma la

La Asamblea General respalda la opinión de la CIJ y pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU

Con 139 votos a favor, la ONU aprobó una resolución que exige acceso irrestricto de ayuda a los palestinos, expone el aislamiento de Israel y Estados Unidos y refuerza la postura legal de la Corte Internacional de Justicia sobre cooperación humanitaria

La Asamblea General respalda la

Ferrovial consigue entrar al selectivo estadounidense Nasdaq 100

La reubicación de la sede social en Países Bajos ha sido clave para el acceso de la compañía al índice estadounidense, abriendo la puerta a una mayor presencia internacional y permitiendo captar nuevos inversores en los mercados financieros globales

Ferrovial consigue entrar al selectivo