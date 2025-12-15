Acciona Energía vende una cartera solar y eólica en Estados Unidos y México valorada en 855 millones de euros

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Mexico Infrastructure Partners (MIP) para la venta de una participación del 49% en su cartera fotovoltaica de 1,3 gigavatios (GW) en Estados Unidos, y la totalidad de dos parques eólicos en México que suman 321 megavatios (MW), por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares (855 millones de euros, según valor de la empresa).

La compañía ha explicado en un comunicado que la cartera fotovoltaica vendida en Estados Unidos comprende las plantas solares de Red Tailed Hawk (458 megavatios pico --MWp--) y Fort Bend Solar (316 MWp), en Texas; High Point Solar Farm (127 MWp) en Illinois; y Union Solar (415 Wp) en Ohio.

Acciona Energía mantendrá una participación mayoritaria del 51% en los activos y seguirá encargándose de su operación y mantenimiento.

Por su parte, la cartera eólica vendida, que suma 321 MW, incluye dos parques en México: El Cortijo (183 MW) y Santa Cruz (138MW), ambos situados en el municipio de Reynosa (Tamaulipas).

Acciona Energía prevé cerrar la operación en la primera mitad de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y al cumplimiento de otras obligaciones relativas al perímetro de la transacción, así como al cierre de la financiación por parte del comprador.

"Este acuerdo supone un nuevo avance en la estrategia de rotación selectiva de activos de Acciona Energía, orientada a maximizar el valor de sus proyectos y optimizar la asignación de capital, al tiempo que refuerza la posición financiera de la compañía", ha destacado la empresa.

Desde julio de 2024, la compañía ha alcanzado acuerdos para la venta de casi 1,7 gigavatios (GW) de capacidad renovable en España, Sudáfrica, Perú y Costa Rica, por un importe total aproximado de 2.400 millones de euros.