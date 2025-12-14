Las emotivas palabras de Fernando-Méndez Leite, presidente de la Academia de Cine, en el último adiós a Héctor Alterio

Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ha acudido este domingo al último adiós a Héctor Alterio y, "muy afectado" por su fallecimiento, ha tenido unas bonitas palabras hacía él.

"Yo quería mucho a Héctor porque además de ser uno de los mejores actores de habla hispana era una persona adorable", ha confesado. Además, ha puesto en valor que "ha fallecido a los 96 años después de hacer una carrera extensísima y hacerlo todo bien".

Muy apegado a él, Fernando ha desvelado que también "ha sido muy importante en mi carrera porque hice tres películas con él" y, además, mantenían una bonita amistad "desde que llegó del exilio".

"Héctor estuvo trabajando hasta hace unas semanas, que siguió haciendo esos recitales de los poemas de Antonio Machado, que lo hacía con una belleza y una fuerza impresionante", ha asegurado ante las cámaras.

Por último, Fernando ha confesado que ahora serán los hijos de Héctor, Malena y Ernesto Alterio, quienes continúen con su legado porque "han heredado su talento, tanto que hoy en día son de las figuras más importantes de la interpretación en España".