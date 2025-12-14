Las autoridades responden a EEUU que sus "propuestas" a la misión de la ONU no son "obstáculos"

El Gobierno de Sudán del Sur ha asegurado que no tiene la más mínima intención de obstaculizar la tarea de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (UNMISS), como había denunciado Estados Unidos esta semana, y que solo se ha limitado a presentar una serie de "propuestas" para resolver lo que ve como un problema de comunicación con el despliegue internacional.

Washington amenazó el jueves con reducir su asistencia financiera a Sudán del Sur tras denunciar "tasas exorbitantes" a los envíos humanitarios y "obstrucciones a las operaciones" de la misión de paz de la ONU. Este pasado sábado, el ministro de Exteriores sursudanés, Monday Semaya Kumba, celebró una rueda de prensa para explicar la posición de su país, una que "representa sus preocupaciones" y está destinada a "facilitar una conversación, no bloquear operaciones".

Sembaya Kumba ha indicado que su Gobierno ha presentado un plan de 17 puntos a la UNMISS para mejorar el desarrollo de las operaciones de paz y "avanzar de manera ordenada para implementar planes de contingencia".

El ministro también ha abordado directamente el confuso episodio ocurrido durante el proceso de rotación de las fuerzas del despliegue de la ONU: un avión que acabó despegando sin sus pasajeros, un grupo de 150 militares nepalíes que tenía que abandonar el país.

"Al final, en el aeropuerto de Yuba se presentaron 205 efectivos mientras que en nuestros registros figuraban 150. Propusimos aplazar el vuelo hasta que pudieramos resolver esta discrepancia, pero el avión acabó despegando de todas formas, vacío. Y esta situación ha sido empleada como una herramienta contra nosotros", ha lamentado el ministro en sus declaraciones, recogidas por el diario 'Sudan's Post'.

El ministro no hizo alusión a otros incidentes como el ocurrido hace seis días, cuando el Gobierno sursudanés dejó en tierra cuatro aviones pertenecientes a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) tras deslizar que estos aparatos habían sido empleados en operaciones de vigilancia ilegal y contrabando de recursos naturales, si bien dejó a la misión de la ONU fuera de estas acusaciones.