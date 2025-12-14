El Partido Demócrata de Hong Kong, la principal oposición moderada a China, anuncia su disolución

El Partido Demócrata de Hong Kong ha votado este domingo su disolución después de más de 30 años de andadura como la principal formación opositora a China del territorio.

La formación ya aprobó en abril una moción que dejaba el camino despejado para disolución, concretada finalmente en el voto de este domingo, en medio de un ambiente asfixiante, denuncia lo que queda de disidencia, en una ciudad liderada ahora completamente por políticos sumisos a Pekín.

La votación final ha tenido lugar en la sede del partido en el barrio de Prince Edward, informa Hong Kong Free Press, en el punto y final para el que fue, en 1998, la principal formación opositora del Consejo Legislativo de la ciudad, donde llegó a ostentar 13 de los entonces 60 escaños que conformaban la cámara.

Entre sus figuras se encontraba por ejemplo su cofundador, Martin Lee, apodado "el padre de la democracia" o su presidente, Lo Kin He, quien presentó la moción previa de disolución de abril "dada la situación a la que se enfrentaba el partido", de corte liberal y moderado.

Cabe recordar que, en junio, la Liga de los Socialdemócratas, una de las últimas formaciones opositoras de Hong Kong, anunció también su disolución por la "tremenda presión política" ejercida por las autoridades del territorio, según lamentó en su momento su presidenta, Chan Po Ying.

Las últimas elecciones legislativas celebradas a principios de mes en Hong Kong reflejaron el dominio absoluto de China con la victoria de la Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso (DAB), unos resultados que permitieron a Pekín consolidar su control sobre la región administrativa especial china a pesar de la baja participación.

El Comité Electoral ha indicado que el DAB ha logrado hacerse con un escaño más --con un total de 20-- de los 90 que estaban en juego en un sistema que se basa en la idea de que "solo los patriotas" pueden concurrir a los comicios, tal y como sucedió durante las elecciones locales del año 2023 con el respaldo del Partido Comunista de China.

En el año 2019, en plena ola de críticas y protestas contra la injerencia china en la autonomía del territorio, los candidatos disidentes se hicieron con más de la mitad de los escaños gracias a una participación extraordinaria del 71 por ciento de los votantes.