Abascal felicita a Kast por "su aplastante victoria" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al candidato de extrema derecha José Antonio Kast por "su aplastante victoria" tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo.

"Enhorabuena a mi querido amigo y aliado @joseantoniokast , nuevo presidente electo de la República de Chile, por su aplastante victoria, y al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad", ha expresado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Abascal ha argumentado que Kast "ha demostrado la fortaleza, las convicciones y la inteligencia de un verdadero estadista", justo lo que Chile, a su juicio, "necesita para abrir una nueva etapa de esperanza, orden y futuro".

Kast ha ganado la segunda vuelta con un 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de su rival, la candidata de la coalición de izquierda Jeannette Jara. Estos datos han sido publicados por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y corresponden al 100 por cien del escrutinio publicado ya en su página web oficial.

La tabla recoge que se han emitido 10.380.322 votos válidos, de los cuales 6.084.364 han sido para Kast y 4.295.958, para Jara. El total de votos emitidos, 11.167.420, incluye 650.294 votos nulos (5,82 por ciento) y 136.804 votos en blanco (1,23 por ciento).

Con este resultado, Kast confirma las previsiones que auguraban su victoria en segunda vuelta gracias al apoyo de los candidatos de derecha que no están en la segunda ronda y a pesar de la victoria de Jara en la primera votación.