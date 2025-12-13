Xabi Alonso: "Tenemos fortalezas suficientes a pesar de las bajas"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que a pesar de las bajas tienen "fortalezas suficientes" para poder afrontar el partido de este domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza, donde no faltarán "las ganas, la actitud y el compromiso", además de reconocer que no le "sorprende nada de lo que pueda suceder" en su futuro.

"A pesar de las bajas, tenemos fortalezas suficientes, tenemos equipo suficiente, y mañana saldrán al campo once jugadores del Real Madrid a darlo todo. Estoy seguro de que las ganas, la actitud y el compromiso bastarán para poder ganar mañana el partido. Es un partido importante, tenemos tres partidos antes de acabar. Mañana, los once que salgan van a dar lo mejor", declaró en rueda de prensa.

Sobre la derrota ante el Manchester City, afirmó que también hicieron "muchas cosas bien". "No hay que darle demasiadas vueltas al último partido, ya ha pasado, pero hay cosas positivas que vamos a necesitar a futuro, y el futuro cercanísimo es mañana en Vitoria", dijo. "Lo más importante es el equipo y es el club. Mañana tenemos un partido muy importante por el momento en el que estamos, queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente. Eso es lo que nos jugamos mañana", añadió.

En otro orden de cosas, el técnico vasco confirmó que recuperan a Kylian Mbappé. "Está bien para jugar. Mañana decidiremos. Es una buena noticia, evidentemente. Respecto al City, no ha habido ninguna otra baja. Recuperamos a Kylian, pero tenemos tres sancionados. No contamos con muchos jugadores, completamos la convocatoria con jugadores del Castilla, que siempre que suben dan calidad al entramiento, están dispuestos en caso de ser necesitados. Vamos con los que están bien y con los que nos ayudan", subrayó.

También destacó la "buena conexión" que existe en el vestuario. "Peleamos siempre por un objetivo común, que es que las cosas vayan lo mejor posible. El otro día, no ganamos, pero no había ningún reproche a los jugadores", señaló. "Estamos todos los días juntos, estamos trabajando en los momentos buenos y en los no tan buenos. Sabemos que ahora, por las circunstancias, estamos pasando dificultades, pero creemos también que podemos crecer", apuntó.

"Si pasamos estos momentos difíciles, revertimos un poco la dinámica, igual dentro de unas semanas miramos hacia atrás y decimos 'cómo lo pasamos, pero nos ha fortalecido'. Esos son los procesos de todos los equipos y de todos los vestuarios. En este vestuario hay gente que tiene ese bagaje y esa personalidad para poder tomar decisiones", continuó.

En otro orden de cosas, Alonso habló de la situación del equipo tras los últimos malos resultados. "Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales, cosas que han sucedido y que seguramente van a volver a pasar en un futuro. Hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo, con la responsabilidad de lo que representamos y a partir de ahí trabajar para revertir la situación. Pero no es algo que me sorprenda demasiado", expresó.

Sin embargo, no quiso valorar una posible destitución. "No me gusta demasiado entrar a interpretar cosas que otros dicen. Otros tienen su opinión y cada uno es responsable de la suya", afirmó. "Yo llevo bastantes años, no tantos entrenando, pero sí cerca del fútbol. Han sido cesados dos entrenadores a estas alturas, Paunovic y Calero. Estoy seguro de que tiras de estadística y en el pasado ha habido muchos más ceses a estas alturas. Mi impresión es que el fútbol es exigente y que ha habido otras épocas en las que ha habido más ceses a estas alturas", manifestó.

También aseguró que siente la confianza del presidente blanco, Florentino Pérez. "Desde que estoy aquí, hemos tenido una comunicación constante con el presidente, con José Ángel, con otra gente importante del club. En esto estamos todos juntos, desde la confianza, desde el respeto, desde el cariño, desde la responsabilidad del objetivo común, siempre es buena la comunicación", explicó.

Por último, el preparador madridista habló de su relación con el técnico del filial, Álvaro Arbeloa, aunque no quiso opinar de la posibilidad de que le sustituya en el banquillo del primer equipo. "Álvaro, en un futuro, podrá ser entrenador del Real Madrid. Está haciendo las cosas muy bien. Hemos hablado de los jugadores que vienen con nosotros mañana. De eso que me preguntas no hemos hablado absolutamente nada", finalizó.