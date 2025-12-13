Planas valora mantener los días de pesca en el Mediterráneo sin nuevas medidas de compensación

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha subrayado este sábado que la flota española mantendrá los días de pesca en el Mediterráneo sin adoptar nuevas medidas de compensación, lo que revierte la tendencia a la baja de los últimos años y permitirá a los buques alcanzar hasta 143 días de actividad.

"Hemos conseguido este objetivo de los 143 días de media por barco en el Mediterráneo manteniendo exactamente las medidas que fueron adoptadas para el año pasado. Es decir la Comisión y el Consejo reconocen el esfuerzo de nuestros pescadores", ha explicado el ministro en rueda de prensa desde Bruselas para valorar el resultado de las cuotas pesqueras alcanzado en el seno de la UE tras dos jornadas de negociaciones.

Planas ha destacado que España consolide el nivel del año pasado, incluyendo los 13 días suplementarios que España logró añadir a los 130 días pactados para 2025 como días de finalización del año anterior.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 -unos 130 días- si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.

El Ejecutivo europeo puso sobre la mesa vedas a la actividad pesquera con arrastreros de gamba roja en aguas a profundidades inferiores a 600 metros o vetos a la pesca de arrastre a profundidades inferiores a 800 metros.

Frente a esto, los días de actividad en el Mediterráneo no estarán sometidos a nuevos esfuerzos, asunto que reclamaba especialmente España al defender los importantes esfuerzos realizados por su sector pesquero, como el cambio de mallas y la aplicación de puertas giratorias. "No se pide un esfuerzo adicional sino continuar esta senda", ha apostillado Planas.

El titular de Agricultura y Pesca ha querido así poner en valor el compromiso de los pescadores españoles, recalcando que se ha considerado debidamente su esfuerzo en el marco de la negociación. "La creatividad no es infinita, ni las posibilidades de buscar nuevas medidas de selectividad", ha insistido.

REFORMA DEL REGLAMENTO PARA CAMBIAR LA BASE

Aparte del reparto de cuotas, en el transcurso de las negociaciones, el comisario de Pesca, Costas Kadis, ha aceptado introducir cambios en el reglamento del Mediterráneo para quitar "el corsé" de que la especie más vulnerable marque el cálculo para los días de faena en el Mediterráneo, ha explicado Planas sobre uno de los principales caballos de batalla de España, que entiende que esta referencia distorsiona las negociaciones.

"Las leyes de la pesca, tienen que servir para regular la pesca, pero evidentemente no determinar", ha señalado, quien ha apostado por "solucionar este problema" y evitar propuestas iniciales "desequilibradas" del Ejecutivo europeo que llevan a negociaciones marcadas por el "dramatismo".

Como muestra de la complejidad de las negociaciones, el ministro español ha detallado que a medianoche los días máximos de pesca se situaban en 93 días, por lo que ha reivindicado lograr 50 días extra en el acuerdo final al que los Estados miembros llegaron pasadas las tres de la mañana.

Con todo, Planas ha insistido en que los 143 días de faena son "una buena base de trabajo" y a pesar de "ligeras reducciones" en algunas especies del Atlántico, caso del lenguado, abadejo o caballa, ha recalcado que España se queda por encima del consumo de la flota. "Tenemos suficiente margen de maniobra para pescar, lo cual para mí es muy importante", ha resumido.