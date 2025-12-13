Nil Llop, virtualmente clasificado en patinaje de velocidad para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El registro de 1:08.07, conseguido por Nil Llop en la Copa del Mundo de Calgary (Canadá), ha sido determinante para situarlo entre las siete mejores cuotas de tiempo, lo que le permite acceder a una plaza en la distancia de 1.000 metros para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Esta clasificación se mantiene a falta de la asignación oficial de plazas por parte de la International Skating Union (ISU), según la información publicada por la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH). El comunicado de la federación también destaca que Llop, tras finalizar la carrera de los 500 metros, aparece entre los siete patinadores clasificados por tiempo en esa distancia, gracias al resultado de 34.35 obtenido en la pista canadiense.

Tal como informó la RFEDH, el patinador catalán de 23 años ha conseguido desbloquear dos plazas olímpicas para España en las distancias de 500 y 1.000 metros. De acuerdo con el comunicado oficial citado por el medio, una de estas plazas será asignada directamente a Nil Llop, mientras que la otra quedará bajo la decisión técnica de la federación, que se encargará de anunciar la alineación definitiva del equipo nacional de patinaje de velocidad en una fecha posterior. Este proceso de decisión se encuentra actualmente pendiente, a la espera de la ratificación definitiva de cupos por parte de los organismos internacionales correspondientes.

La clasificación de Llop adquiere relevancia en el contexto del deporte de hielo español, ya que, según especificó la RFEDH, la delegación nacional para los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d’Ampezzo (que tendrán lugar del 6 al 22 de febrero de 2026) alcanzará con seis representantes de disciplinas de hielo su mayor número de clasificados desde la edición de Grenoble 1968, cuando España contó con la presencia de 13 deportistas en los Juegos Olímpicos de esa época. El organismo federativo subrayó este dato en la nota de prensa emitida tras confirmarse la clasificación virtual del patinador catalán.

La clasificación virtual de Nil Llop para los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d’Ampezzo llega tras el cumplimiento de los criterios internacionales de puntuación y cronometraje establecidos por la ISU, según consignó la RFEDH. Aunque Llop no se ubicó dentro del top 21 del ranking mundial, los tiempos registrados en la cita canadiense resultaron suficientes para asegurar su presencia entre los mejores de cada distancia a través de las plazas asignadas por mejor tiempo individual, en lugar de posición directa en el ranking general.

La decisión definitiva acerca de la segunda plaza obtenida por Llop dependerá de criterios técnicos internos, tal como especificó la Real Federación Española de Deportes de Hielo. El organismo federativo explicó que este puesto adicional, desbloqueado por el patinador, podría ir a otro integrante del equipo nacional, según lo que determine la dirección técnica, la cual comunicará su resolución en un anuncio próximo.

El proceso de clasificación para la cita olímpica de invierno, detalló la federación, sigue en marcha hasta la comunicación oficial de asignación de plazas por parte de la International Skating Union. Según el organismo, la confirmación virtual permite adelantar escenarios dentro del equipo nacional y planificar la preparación olímpica en las diferentes especialidades de hielo en las que España participará en 2026.

El logro de Nil Llop se inscribe en el actual desarrollo de los deportes de hielo en España y, según reportó la RFEDH, proporciona al equipo nacional un impulso adicional al ampliar la presencia del país en las pruebas de velocidad sobre patines. La federación insistió en la importancia de que, con estas clasificaciones, se incrementen las opciones y la visibilidad para los representantes españoles en el panorama olímpico internacional.