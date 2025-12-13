La UE reclama la liberación de la premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi

La Unión Europea ha reclamado este sábado a las autoridades iraníes que dejen en libertad a la premio Nobel de la Paz 2023, la activista iraní Narges Mohammadi, detenida el viernes durante un acto en memoria de un abogado disidente, según la familia, que desde entonces no tiene noticias sobre su paradero.

En un comunicado de repulsa, la UE declara su "profunda preocupación" por el arresto de Mohammadi y los de otros activistas por los Derechos Humanos en la ciudad de Mashhad, donde ocurrió la concentración por el abogado fallecido Josrou Alikordi.

La Fiscalía de Mashhad ha confirmado este sábado la detención de 39 personas durante el acto en recuerdo de Alikordi por "alteración del orden público", según recoge la televisión iraní Iran International. Entre los detenidos estarían Mohammadi, el hermano de Alikordi, Javad Alikordi, y Sepidé Qolyan quienes se subieron a un coche y lanzaron "soflamas" y animaron a los presentes a corear "consignas contra el orden".

"Narges Mohammadi, quien ya pasó años en prisión por su labor de defensa, continúa alzando su voz con valentía para defender la dignidad humana y los derechos fundamentales de los iraníes, incluida la libertad de expresión, que debe respetarse en todo momento", ha lamentado la UE en su comunicado.

La UE insta así a las autoridades iraníes a que liberen a Mohammadi, "teniendo en cuenta también su delicado estado de salud, así como a todas las personas detenidas injustamente en el ejercicio de su libertad de expresión", remacha.