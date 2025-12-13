Agencias

La Inteligencia militar británica estima que Rusia no ha podido conquistar todavía Siversk ni Pokrovsk

La Inteligencia militar de Reino Unido no cuenta de momento con las pruebas suficientes para confirmar la declaración rusa de que las ciudades estratégicas de Siversk y Pokrovsk, en el este de Ucrania, están ya bajo control de Moscú.

En el caso de Siversk, el Ministerio de Defensa británico cree que el anuncio ruso de que la ciudad entera está bajo su control es "probablemente inexacto" y estima, en su lugar, que la infantería rusa está posicionada en el centro de la ciudad aprovechando la niebla que la rodea.

Es probable, seún la última evaluación del Ministerio, publicada en su cuenta de X, que las fuerzas ucranianas siguen combatiendo en el oeste de una ciudad que sirve de "pantalla" frente al avance ruso a las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk.

Londres es todavía más contundente en el caso de Pokrovsk, "casi seguro" en disputa. "Es probable que las fuerzas ucranianas sigan manteniendo una capacidad limitada para lanzar incursiones a pequeña escala en la zona norte de la ciudad, lo que dificulta el control total de Rusia y retrasa los esfuerzos rusos de consolidación", ha aducido el Ministerio de Defensa.

Londres, finalmente, concluye que las fuerzas rusas siguen sufriendo numerosas bajas en sus operaciones a lo largo del frente y cree "probable que hayan sufrido aproximadamente 395.000 bajas (entre muertos y heridos) en lo que va de 2025".

