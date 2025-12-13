La FIFA registra cinco millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

La FIFA ha anunciado que se han registrado cinco millones de solicitudes de entradas para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 en las primeras 24 horas de la última fase de venta, que ha estado acompañada de duras críticas de grupos de aficionados por los precios de las entradas.

El organismo rector del fútbol mundial habló de "demanda extraordinaria", diciendo que las solicitudes habían llegado de 200 países y territorios diferentes. La FIFA precisó que la mayoría de las solicitudes procedían de las tres naciones anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá, seguidas de peticiones de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.

Además, señaló que la demanda fue especialmente alta para los partidos de la fase de grupos Colombia-Portugal, Brasil-Marruecos, México-Corea del Sur, Ecuador-Alemania y Escocia-Brasil.

La ventana de venta de entradas se abrió el jueves y permanecerá abierta hasta el 13 de enero, fecha a partir de la cual las entradas se distribuirán por sorteo. Se produce una semana después del sorteo de la fase de grupos, por lo que es la primera vez que los aficionados pueden comprar entradas para partidos en los que se conocen los equipos.

También están a la venta las entradas especiales para las federaciones de las naciones participantes, que tienen un precio fijo tras la polémica suscitada por los precios dinámicos en anteriores fases de venta.

Pero los precios de las entradas han sido criticados por las organizaciones de aficionados, y Football Supporters Europe (FSE) habla de una "monumental traición" a los aficionados con unos precios fijados a un nivel "desorbitado".

Los precios de estas entradas parecen unas cinco veces superiores a los del último Mundial 2022 en Catar. Los aficionados alemanes tendrán que pagar al menos 155 euros para ver un partido de la fase de grupos, y si el equipo llega a la final, asistir a los ocho partidos costaría al menos 5.975 euros.