La Asamblea General respalda la opinión de la CIJ y pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución mediante la que respalda la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en relación a la obligación de Israel de colaborar con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), y otras agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados.

El proyecto ha sido aprobado por 139 votos a favor, 19 abstenciones y 12 votos en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Hungría entre otros.

"El secretario general se siente alentado por el enorme apoyo que los Estados miembros, incluso a través de la Asamblea General, han mostrado a la labor de la UNRWA (...). Es fundamental que todos los Estados, incluido Israel, cooperen y trabajen con la UNRWA. como saben, la CIJ también lo ha pedido en su reciente sentencia", ha explicado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, en rueda de prensa.

En la misma línea, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha celebrado el resultado de la votación como "una señal importante de apoyo a la UNRWA por parte de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional", y ha insistido en el carácter "infundado" de las afirmaciones sobre la infiltración de miembros de Hamás en la agencia, así como de las acusaciones sobre su falta de neutralidad.

"Como ya subrayó la CIJ, la UNRWA es el actor humanitario clave en el territorio palestino ocupado y se debe hacer todo lo posible para facilitar nuestra labor, no obstaculizarla o impedirla", ha sentenciado Lazzarini, instando a los Estados miembros a continuar apoyando sus esfuerzos para "responder a las terribles condiciones humanitarias en Gaza y ampliar (sus) servicios críticos de salud pública y educación".

ISRAEL SE NIEGA: "ESO NO OCURRIRÁ"

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha criticado el veredicto de la Asamblea General, presentándolo como un llamado a "cooperar con el terrorismo" y ha asegurado que "eso no ocurrirá".

"No olvidaremos los crímenes contra la humanidad cometidos por los trabajadores de UNRWA el 7 de octubre (de 2023). No olvidaremos que un trabajador social de UNRWA secuestró el cuerpo sin vida de Yonatan Samerano y lo llevó a Gaza. Por el bien de la paz en el mundo, la UNRWA debe irse", ha sentenciado Danon en una publicación en su cuenta en la red social X.

En la misma línea, el Departamento de Estado estadounidense ha emitido un comunicado en el que "rechaza todo intento de empoderar a la UNRWA y apoya a Israel en el rechazo a las acusaciones sesgadas y falsas ante la ONU".

Así las cosas, el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott, ha tildado la resolución en cuestión de "poco seria y parcial", así como de "divisiva y politizada", y ha criticado que en el seno de la organización prevalece el "sesgo antiisraelí" por encima de la diplomacia. "Seguiremos implementando la Resolución 2803 --para poner fin a la guerra en Gaza-- y promoviendo la visión del presidente Trump de una Gaza pacífica y próspera", ha agregado.

Desde el Departamento de Estado no solo señalan que la reciente resolución de la ONU se fundamenta sobre las "conclusiones erróneas e incorrectas" de una opinión consultiva no vinculante, sino que además consideran el uso de tales opiniones como "una burla al Derecho internacional".

"Las opiniones consultivas no constituyen una base legislativa, y la idea de que la Asamblea General de la ONU pueda obligar a cualquier nación a colaborar con cualquier organización constituye una grave violación de su soberanía. Estados Unidos apoya a Israel en su rechazo total de esta idea", ha insistido Pigott, que ha presentado como "irresponsable" y "corrupta" cualquier muestra de apoyo a la UNRWA.