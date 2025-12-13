Imputadas seis personas en Polonia por las agresiones a los aficionados del Rayo Vallecano

Al menos seis personas han sido imputadas este viernes en Polonia y diez más han sido detenidas en relación con la actuación de ultras polacos que atacaron a los aficionados del Rayo Vallecano que se desplazaron para ver la victoria de su equipo contra el Jagiellonia (1-2), según han informado las autoridades del propio país.

"Seis personas ya han sido imputadas en relación con la pelea entre hooligans y aficionados españoles en la autopista S8. La Policía polaca ha detenido a otras diez personas", ha notificado el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, en una breve comunicación difundida a través de X.

Kierwinski ha agregado que la investigación sobre el incidente continúa en curso y ha avanzado que "se prevén más arrestos". "No hay, ni habrá jamás, consentimiento para los excesos de los hooligans", ha sentenciado.

La noche del miércoles al jueves, un grupo de ultras asaltaron en una emboscada el autobús que trasladaba a los aficionados del conjunto vallecano en la autopista S8 entre Varsovia y Bialystok, en un incidente que se saldó con una decena de heridos, entre ellos tres hospitalizados, y siete detenidos.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha condenado este viernes el violento episodio y ha condenado sin paliativos las agresiones de "los matones" polacos, que "atacaron a aficionados españoles con martillos y objetos afilados".