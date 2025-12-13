Ernesto y Malena Alterio, en el adiós a su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

Tristes y serenos, así han llegado Ernesto y Malena Alterio al tanatorio de la M-30 de Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente del actor Héctor Alterio, fallecido este sábado. Un día triste para el mundo de la interpretación que ha despedido a uno de los inmensos talentos precisamente el día que se han entregado los Premios Forqué, donde compañeros y amigos han tenido un sentido recuerdo para él.

Aunque a su llegada al velatorio Ernesto, acompañado de su pareja Ella Jazz, y Malena sólo han dado las gracias al recibir el pésame por la pérdida de su padre, ha sido al abandonar el lugar cuando querido explayarse y dedicar unas palabras de cariño a su progenitor. "Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable", ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. "Se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre. Y se fue bonito", ha concluido.

Su hermano Ernesto Alterio ha confesado que les da "mucha pena, pero también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió". El actor ha explicado que "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba y que lo hacía fenomenal y que llegó al corazón de muchísima gente, así que muchas gracias a todos.

Los Alterio han estado arropados en todo momento por su familia y amigos. No ha faltado Juana Acosta, quien fue pareja de Ernesto durante 15 años. La actriz colombiana ha acudido al tanatorio con Lola, la hija en común que tiene con el intérprete, a quien le sigue uniendo una excelente relación. Fernando Tejero; Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta; Mariano Barroso; Luisa Martín o Alfonso Bassave han sido otros de los compañeros que han acudido al tanatorio a despedirse del maestro Alterio.