Agencias

Ernesto y Malena Alterio, en el adiós a su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

Guardar

Tristes y serenos, así han llegado Ernesto y Malena Alterio al tanatorio de la M-30 de Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente del actor Héctor Alterio, fallecido este sábado. Un día triste para el mundo de la interpretación que ha despedido a uno de los inmensos talentos precisamente el día que se han entregado los Premios Forqué, donde compañeros y amigos han tenido un sentido recuerdo para él.

Aunque a su llegada al velatorio Ernesto, acompañado de su pareja Ella Jazz, y Malena sólo han dado las gracias al recibir el pésame por la pérdida de su padre, ha sido al abandonar el lugar cuando querido explayarse y dedicar unas palabras de cariño a su progenitor. "Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable", ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. "Se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre. Y se fue bonito", ha concluido.

Su hermano Ernesto Alterio ha confesado que les da "mucha pena, pero también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió". El actor ha explicado que "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba y que lo hacía fenomenal y que llegó al corazón de muchísima gente, así que muchas gracias a todos.

Los Alterio han estado arropados en todo momento por su familia y amigos. No ha faltado Juana Acosta, quien fue pareja de Ernesto durante 15 años. La actriz colombiana ha acudido al tanatorio con Lola, la hija en común que tiene con el intérprete, a quien le sigue uniendo una excelente relación. Fernando Tejero; Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta; Mariano Barroso; Luisa Martín o Alfonso Bassave han sido otros de los compañeros que han acudido al tanatorio a despedirse del maestro Alterio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

México descarta presencia en el país de la variante K de influenza A H3N2

Infobae

El primer ministro de Tailandia hablará este viernes con Trump sobre conflicto con Camboya

El primer ministro de Tailandia

Mohamed asegura que el Toluca está vivo en su anhelo de ser el campeón del Apertura

Mohamed asegura que el Toluca

Zelenski confirma que estará en los contactos sobre Ucrania de Berlín

Zelenski confirma que estará en

Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, días después de potente sismo

Un nuevo terremoto de magnitud