El último gran ataque nocturno ruso deja a Odesa y a otras tres regiones de Ucrania sin electricidad

Un nuevo ataque ruso a gran escala con más de 450 drones y 30 misiles ha dejado sin electricidad las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Chernígov y Mikolaiv, según ha podido confirmar primero el Ministerio de Energía del país, y después el propio presidente Volodmir Zelenski.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Zelenski ha informado que dos personas han resultado heridas en Odesa (cuatro, según ha indicado posteriormente el Ministerio de Exteriores ucraniano) tras el ataque ruso, que ha alcanzado más de una decena de instalaciones civiles en todo el país y dejado "a miles de familias sin electricidad".

Sumi, Járkov, Jerson y Kirovogrado también han resultado alcanzadas por los ataques rusos aunque de momento no hay constancia de cortes tan generalizados como el que está sucediendo en Odesa, de acuerdo con el Ministerio de Energía. Además, hay dos heridos graves en Nikopol.

En su comunicado, Zelenski insiste en que los ataques de Rusia contra la infraestructura energética del país son prueba fehaciente de la nula voluntad de Moscú para aceptar al menos un alto el fuego como fase preliminar al cese definitivo de hostilidades. "Su objetivo", ha declarado el presidente, "sigue siendo el de destruir a nuestro estado e infligir el máximo dolor posible a nuestro pueblo".

Ucrania también ha atacado esta noche la infraestructura rusa en la región de Sáratov, donde han muerto dos personas tras un ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también ha provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.

"Varios apartamentos de un edificio residencial resultaron dañados como consecuencia del ataque con drones. Todos los servicios de emergencia involucrados en la limpieza se encuentran en el lugar. Dos personas fallecieron. Nuestras condolencias a las familias y amigos. Se les brindará todo el apoyo necesario", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, en su canal de Telegram.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que ha interceptado y destruido 41 drones ucranianos a lo largo de la noche, la mayoría de ellos, 28 vehículos no tripulados, en la región.