El Mallorca aprovecha un regalo del Elche

El RCD Mallorca ha ganado este sábado por 3-1 al Elche CF en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, con una asistencia y un gol incluidos de Omar Mascarell, claves para decantar el partido a favor de los baleares tras un fallo del portero franjiverde Iñaki Peña.

En Son Moix, los locales comenzaron subidos al ritmo de Jan Virgili, que en el minuto 5 cuajó el 1-0 con una arrancada de las suyas por la banda izquierda; avanzó en diagonal y pasó a Manu Morlanes, quien domó el balón en la corona del área y, habiendo esquivado a un zaguero rival, batió a Iñaki Peña con un derechazo raso que entró cerca del poste.

Sin embargo, el equipo visitante reaccionó tras otra intervención de su guardameta y en el 21' logró el 1-1, por un centro de Rafa Mir a ras de suelo desde el costado derecho y que Pablo Maffeo despejó sin querer hacia su portería. Tras el descanso, el Mallorca desatascó el duelo con el 2-1 en el minuto 82 debido a un grave error de Peña sacando el balón.

Fiel al estilo de su entrenador, el Elche quiso salir al toque desde atrás y el exportero del Barça dio un mal pase, que controló Mascarell para marcar con una lejana y bonita vaselina. La sentencia llegó en el 89', cuando el propio Mascarell robó la bola en el centro del campo y desde el lado izquierdo centró a Vedat Muriqi, quien cabeceó a gol.

Esta derrota dejó a los pupilos de Eder Sarabia con 19 puntos en la mitad de la tabla, mientras que la victoria situó ahora al conjunto mallorquín con 17 puntos y algo más alejado de la zona de descenso.