Detenidos dos hombres por tratar de robar en un comercio ambulante navideño en el centro de Palma

La Policía Nacional han detenido a dos hombres colombianos como presuntos autores de robo con fuerza en grado de tentativa, por tratar de robar en un comercio ambulante navideño, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, desde el comienzo de las festividades navideñas y después de la inauguración de los diversos mercadillos y comercios ambulantes en la ciudad, los agentes de las comisarías de distrito Centro y Oeste de Palma realizan dispositivos de seguridad y patrullas preventivas en estas zonas comerciales repartidas en su mayoría por las plazas y calles más emblemáticas de la capital balear.

La noche del pasado lunes, agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, realizando labores de prevención de la delincuencia por una famosa zona comercial de Palma, localizaron a dos individuos merodeando por una conocida calle, observando cómo uno de ellos portaba una barra metálica, realizando ambos movimientos erráticos parándose delante de diversos comercios y observando con detenimiento el interior de los mismos. Ambos varones repitieron dicha acción durante más de 20 minutos, en los que no fueron perdidos de vista en ningún momento por la patrulla.

Los agentes mantuvieron el seguimiento a los dos hombres hasta la confluencia de la calle Jaume III con Passeig Mallorca, observando como ambos se pararon justo delante de un pequeño comercio ambulante instalado con motivo de las fiestas navideñas.

Los presuntos autores rodearon varias veces la caravana del pequeño comercio, observando los agentes como, en un momento dado, ambos se situaron delante de la puerta de acceso de la misma y la comenzaron a forzar.

Los agentes se apearon entonces del vehículo policial y ordenaron a los presuntos autores que se detuvieran. Estos, al verse sorprendidos, emprendieron la huida a la carrera.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, uno de los presuntos autores fue retenido antes de que abandonase el lugar. Su acompañante, que hizo caso omiso a las indicaciones de la patrulla, huyó por los soportales de la calle Jaume III, zona en la que finalmente fue interceptado y reducido pese a ejercer el mismo una resistencia activa a la acción policial.

Por ello, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos como presuntos autores de una tentativa de robo con fuerza, y les trasladaron hasta dependencias policiales.