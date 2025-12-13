Al menos un ciudadano ruso muerto tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov (Rusia)

Al menos una persona ha fallecido este sábado en la región rusa de Sarátov tras el ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también ha provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.

"La infraestructura civil de Sarátov sufrió daños. Hay una víctima mortal", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, en su canal de Telegram. Previamente había informado de la amenaza de drones ucranianos. "Es posible que se hayan instalado sistemas de alerta locales en las zonas de posible amenaza. Todos los servicios de emergencia están en alerta máxima", ha indicado.

En este bombardeo, ha sido alcanzada una refinería de petróleo según ha asegurado el responsable del centro de lucha contra la desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko, también en Telegram. Las autoridades rusas no han confirmado este hecho.

El ataque ha tenido lugar pocas horas más tarde del incendio provocado en un buque turco que se encontraba amarrado en el puerto de Chornomorsk, ubicado en la región ucraniana de Odesa, tras un bombardeo con drones y misiles perpetrado por las fuerzas rusas contra la infraestructura portuaria del mar Negro.

Igualmente, este viernes los países de la Unión Europea han inmovilizado de manera indefinida los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea.