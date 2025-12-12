Un buque turco se incendia tras un ataque ruso sobre un puerto ucraniano en el mar Negro

El incendio en el buque de Turquía amarrado en el puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa, motivó una respuesta internacional tras resultar dañado en un ataque ruso con drones y misiles, según informaron fuentes ucranianas y turcas. El ataque formó parte de una ofensiva más amplia sobre las infraestructuras portuarias del mar Negro, donde varias explosiones afectaron diferentes lugares de Odesa, dejando además un trabajador local herido. Según consignó el medio, la nave afectada corresponde al 'MV Cent', registrada bajo bandera panameña, que conecta habitualmente los puertos de Karasu en Turquía y Odesa en Ucrania.

De acuerdo con el viceprimer ministro para la reconstrucción de Ucrania, Oleksii Kuleba, citado por el medio, Moscú mantiene una serie de ataques sistemáticos sobre puertos e instalaciones clave para el transporte internacional de alimentos y otras cargas. Kuleba señaló que las autoridades ucranianas han comenzado trabajos para evaluar la situación actual de las infraestructuras dañadas, incluyendo el citado buque de carga. La serie de explosiones provocó un incendio visible en la nave de Turquía, agravando la tensión en esta vía marítima estratégica.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó mediante declaraciones recogidas por la prensa que esta ofensiva rusa confirma el objetivo del Kremlin de obstaculizar la vida cotidiana en territorio ucraniano, mostrando una falta de compromiso con las alternativas diplomáticas actualmente disponibles. Zelenski afirmó que los ataques buscan deliberadamente profundizar el conflicto y complicar la estabilidad tanto en la región como en el tráfico global de mercancías.

El Ministerio de Exteriores de Turquía condenó oficialmente el incidente, remarcando la legitimidad de sus inquietudes relacionadas con la seguridad y la libertad de navegación en el mar Negro. El comunicado de la Cancillería subrayó que no se reportaron ciudadanos turcos heridos y que el Consulado General en Odesa seguía monitoreando la evolución de la situación. Igualmente, las autoridades turcas reiteraron el pedido de una solución que garantice la protección de la infraestructura marítima y energética, e instaron al cese de los ataques en estos sectores.

Reportes provenientes de varios medios turcos identificaron al 'MV Cent' como la embarcación alcanzada durante el ataque. Sitios web especializados en geolocalización confirmaron que el barco dañado navega con bandera panameña y opera de forma regular en la ruta entre Karasu y Odesa. Este incidente alimenta las preocupaciones internacionales sobre el impacto de la guerra en la seguridad marítima y el flujo de bienes esenciales desde los puertos ucranianos, que han ganado importancia estratégica en el contexto del conflicto.

Las autoridades locales indicaron que el incendio en el buque turco fue especialmente aparatoso, aunque tampoco se registraron víctimas fatales. Sí se confirmó que un trabajador de una empresa privada resultó herido en las inmediaciones del puerto. El episodio modifica el panorama en la región portuaria, ya que el transporte de alimentos y mercancías a nivel mundial se ve nuevamente condicionado por las hostilidades.

Durante la jornada posterior al incidente, equipos pertinentes iniciaron labores de evaluación para determinar el alcance de los daños en las estructuras e instalaciones afectadas. El balance, según fuentes oficiales ucranianas, todavía está en desarrollo. El Ministerio de Exteriores de Turquía aprovechó el evento para reclamar nuevas garantías de seguridad en el mar Negro, uniendo su voz a quienes demandan la suspensión de los ataques sobre infraestructuras civiles, especialmente las que respaldan el comercio internacional.

El ataque en Chornomorsk se suma a la lista de incidentes que amenazan la estabilidad en la región marítima, donde el tráfico internacional y la cadena de suministro global permanecen bajo presión. De acuerdo con lo recogido por los medios que cubrieron la noticia, la preocupación principal radica en que este tipo de sucesos puedan repetirse, afectando tanto a la economía local como a socios internacionales dependientes de las exportaciones ucranianas.