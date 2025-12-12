Ucrania aplaude la inmovilización de 210.000 millones en activos rusos por parte de la UE

El canciller de Ucrania, Andri Sibiha, señaló desde su cuenta en la red social X que la reciente decisión europea busca salvaguardar la seguridad económica tanto de Ucrania como del resto del continente. Según publicó Europa Press, Sibiha valoró el bloqueo de los activos rusos como una herramienta fundamental para enfrentar las amenazas que persisten sobre la región y reafirmó que la vigencia de la medida debe mantenerse mientras la Federación Rusa represente un riesgo para la estabilidad del bloque. El ministro de Exteriores ucraniano consideró este paso como imprescindible y reconoció el respaldo de las autoridades comunitarias en medio del contexto actual de crisis y enfrentamiento con Moscú.

De acuerdo con Europa Press, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron por mayoría la decisión de mantener congelados aproximadamente 210.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia, incautados previamente en jurisdicción europea. Esta resolución contó con el apoyo de 25 países, mientras que Hungría y Eslovaquia manifestaron su desacuerdo durante la votación. La postura de Bruselas, según informaron desde Europa Press, consiste en impedir que el gobierno ruso disponga de estos recursos en el marco de las sanciones dictadas tras la invasión de Ucrania.

Las autoridades comunitarias establecieron que la iniciativa representa un cierre de brechas en materia de protección financiera, un aspecto que el gobierno ucraniano considera indispensable ante el desafío planteado por la continuidad de la guerra. Europa Press detalló que la Unión Europea prevé utilizar los fondos inmovilizados para reforzar la economía de Ucrania y preparar un mecanismo de apoyo directo en el futuro, sobre todo mediante un posible “préstamo de reparación” orientado específicamente al ejecutivo de Kiev.

El medio Europa Press precisó que la decisión llega antes de la implementación efectiva del uso de la liquidez generada por estos activos, con el objetivo de establecer el marco legal y político que permita en el futuro un eventual desembolso a favor del gobierno ucraniano. Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión debatirán este diseño en la siguiente cumbre comunitaria, instancia considerada clave para definir la canalización de los recursos y la profundidad del apoyo europeo ante la reconstrucción de Ucrania.

La Comisión Europea indicó, según Europa Press, que la disponibilidad de los 210.000 millones de euros congelados servirá como una palanca en el plan general de ayudas y, además, como elemento de presión en la política común adoptada hacia Rusia. Hasta que los líderes acuerden un esquema definitivo, la estabilidad de la inmovilización se perfila como uno de los ejes de negociación más destacados en Bruselas, con el fin de evitar que estos fondos puedan revertirse a Moscú en un contexto de sanciones geopolíticas aún vigentes.

“La Unión Europea ha dado una respuesta rápida y justificada al bloquear cualquier posible transferencia de activos del Banco Central de Rusia que están inmovilizados en la UE”, afirmó Sibiha, citado por Europa Press. El canciller subrayó la relevancia de la coordinación europea para sostener la presión sobre las finanzas rusas, insistiendo en que la medida constituye una respuesta alineada con los objetivos de protección compartidos tanto por Ucrania como por la Unión Europea.

La nueva fase de restricciones sobre los activos rusos tiene implicancias directas en la agenda de recuperación ucraniana y en la estrategia europea para contener los efectos de la guerra. Europa Press consignó que, a la espera de la formalización de las propuestas y del consenso requerido en la cumbre, la inmovilización de estos fondos se convierte en un punto central para todo el bloque comunitario y para los intereses de Kiev en la coyuntura internacional.