Panamá está confiada en que será sede del Congreso de la Lengua en 2028 pese al "tropiezo"

Ciudad de Panamá, 12 dic (EFE).- El director de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, expresó este viernes a EFE su confianza en que Panamá acogerá en 2028 el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), tras tildar de "tropiezo" la controversia al respecto entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE).

"Yo estoy seguro que esto es un tropiezo, si se quiere, pero que se va a poder lograr que Panamá lo realice", afirmó Ritter, que recordó que su país tiene experiencia en la organización de este evento porque ya albergó el CILE en 2013.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acusó el martes pasado al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, de tratar de imponer "por su cuenta" a Panamá como sede del CILE de 2028, argumentando, entre otros motivos, que corresponde a la institución que dirige "proponer a las academias de la lengua una sede".

"Nosotros postulamos la candidatura de Panamá en el Congreso de Arequipa", celebrado en Perú en octubre pasado, "que es como tradicionalmente se ha hecho", y fue aprobada en una reunión privada por las 23 academias de la lengua española agrupadas en la Asale, en la que no se presentó ninguna otra candidatura, explicó Ritter.

El director de la Academia panameña y excanciller destacó además que la candidatura se presentó "por adelantado" a la Asale (Asociación de Academias de la Lengua Española), con las "notas del Gobierno de Panamá dirigidas tanto a esa Asociación como al Instituto Cervantes".

La Asale está presidida por el director de la RAE.

"Yo no sé si ha habido alguna mala comunicación, pero lo cierto es que la intención de Panamá siempre ha sido que este Congreso, de realizarse en Panamá, se haga como se han hecho todos, sin ninguna desavenencia, con absoluta armonía entre la Asale, la Real Academia Española, el Gobierno de España, el Gobierno de Panamá y, por supuesto, el Instituto Cervantes", añadió.

Panamá "ya está trabajando" en la organización del CILE, porque es un evento que lleva mucho trabajo y coordinación, "y sinceramente tengo la esperanza y me encantaría que eso fuera así, que no hubiera esta desavenencia que parece haber entre el Instituto Cervantes y la Asale. Sobre todo porque la Asale se pronunció de manera unánime a favor de la candidatura de Panamá", expresó Ritter.

Los CILE se celebran cada tres años y se organizan conjuntamente entre el Cervantes, la RAE y la asociación de academias Asale en colaboración con el país anfitrión. EFE