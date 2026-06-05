El brent sube moderamente, el 0,40 %, ante los ataques de Israel en el Líbano

Madrid, 5 jun (EFE).- El barril de petróleo brent sube levemente este viernes, el 0,40 %, y se mantiene por encima de los 95 dólares, después de que Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá hayan intercambiado ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego acordado.

A las 7 horas (5 GMT) de este viernes, el brent, el crudo de referencia de Europa, suma ese 0,40 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 95,39 dólares el barril.

El brent sube de nuevo este viernes después de acabar la víspera con un descenso de cerca del 3 %, después de que los inversores acogierann con optimismo el alto el fuego acordado por Israel y el Líbano el miércoles en Washington, con la mediación estadounidense, pero condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí.

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No obstante, en las últimas horas, Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá han intercambiaron ataques.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó este viernes de que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro (sur del Líbano), con más de cuatro misiles.

"Simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas", también en el distrito de Tiro, añadió la ANN.

Por otro lado, Hizbulá señaló en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort, "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano".

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