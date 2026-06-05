Banco Mediolanum aspira a doblar el patrimonio gestionado en España en cinco años

Banco Mediolanum, filial española del italiano Banca Mediolanum, mantiene una visión "optimista" y aspira a doblar los recursos de clientes en España en cinco años.

Así lo ha avanzado el consejero delegado de la entidad bancaria, Luca Bosisio, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del 30 aniversario de la cotización del grupo en la Borsa Italiana.

Bosisio también ha adelantado que el objetivo es aumentar en un 70% el número de clientes en el mismo período temporal --al cierre del primer trimestre del 2026 esta cifra se situaba en los 292.241 clientes-- y alcanzar los 2.000 'family bankers' (asesores financieros) en el país desde los 1.670 actuales.

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"España, desde un punto de vista económico, tiene una oportunidad hoy en el mercado europeo bastante única", afirmó el ejecutivo sobre el país donde desembarcó el grupo en el año 2000.

La entidad prevé conseguir estas metas porque, explicó, las respuestas de los clientes españoles son "exactamente igual o mejor" al recibido en su momento en Italia, donde el grupo mantiene una posición relevante.

Buena parte de su estrategia de crecimiento en España se sustenta en las hipotecas, un segmento que está experimentando crecimientos del 30% anuales, si bien Bosisi matiza que todavía a nivel de penetración todavía tienen "un recorrido muy significativo".

En un evento previo, el directivo avanzó que Banco Mediolanum ha registrado un crecimiento de más del 60% de su patrimonio en los dos últimos dos años y medio respecto a los primeros 23 ejercicios.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el volumen de recursos totales de clientes de Banco Mediolanum ascendió a 15.540 millones de euros.

En paralelo, la firma está ejecutando "muchas inversiones" para expandirse a nivel territorial por España. Así, ya está presente en ciudades como Valencia, Málaga, Zaragoza o Madrid y tiene previsto aterrizar en Sevilla y Bilbao este año.

BANCA PRIVADA

La entidad mantiene su apuesta por la banca privada en España, un segmento que lanzó en España hace dos años después de consolidar una parte de la red en el país.

"Lo conocemos bien", explicó Bosisio sobre el sector, "tanto que lo que estamos fichando de la banca tradicional son casi todos empleados de banca privada".

No obstante, y pese a reforzar este negocio, descartan crecer a base de adquisiciones, incluso la de Singular Bank, "porque es algo que si uno elige nuestro modelo, hace la diferencia".

"En más de 30 años que vivo en esta familia profesional, he analizado todos los bancos que me han ofrecido, también gratuitos, pero cuesta mucho cambiar la mentalidad de las personas", sentenció Bosisio.