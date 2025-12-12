Agencias

Los árbitros españoles Javier Alberola y Eugenia Gil ascienden a la categoría FIRST de UEFA

Guardar

La FIFA comunicó este viernes de manera oficial el ascenso a la categoría FIRST de la UEFA de los árbitros internacionales españoles Javier Alberola y María Eugenia Gil, según se hizo eco la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De esta manera, Javier Alberola y María Eugenial Gil ascienden al escalón previo al grupo ÉLITE UEFA, que permite arbitrar en los grandes torneos y competiciones internacionales.

El resto de los colegiados internacionales principales del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, un total de 15, mantienen su categoría, sumando España hasta cinco árbitros UEFA ÉLITE: Jesús Gil, José María Sánchez, Alejandro Hernández, Marta Huerta y Olatz Rivera.

Además, la RFEF recordó que en 2026 España estrena dos nuevos árbitros internacionales con Mateo Busquets y Paola Cebollada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un agente migratorio es acusado de agredir sexualmente y robar a varias mujeres en Chicago

El Departamento de Justicia de Estados Unidos procesó a un exmiembro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quien enfrenta graves cargos, incluida privación de derechos civiles, posesión de arma de fuego y delitos sexuales contra varias mujeres en Illinois

Infobae

Arquidiócesis de Nueva York lanza página de noticias en español para la comunidad latina

La plataforma digital ofrece información diaria sobre cultura, inmigración y asuntos sociales relevantes, incorpora contenidos originales y traducciones, y permitirá a los usuarios elegir el idioma, según confirmaron responsables del proyecto a la agencia EFE

Infobae

Trump anuncia que EE.UU. confiscó un petrolero frente las costas de Venezuela

El mandatario estadounidense ordenó la retención de una embarcación con crudo cerca de Venezuela, generando mayor presión sobre el gobierno de Maduro y afectando el comercio petrolero regional, según fuentes citadas por Bloomberg y declaraciones oficiales en Washington

Infobae

La ONU condena el bombardeo del Ejército birmano a un hospital y exige fin de la violencia

Infobae

ONU condena bombardeo del Ejército birmano a un hospital y exige fin de la violencia

Infobae