La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu

De acuerdo con datos publicados por la Comisión Europea, durante el último año ingresaron a la Unión Europea aproximadamente 4.600 millones de envíos de bajo coste, traducidos en unos 12 millones de paquetes diarios que actualmente están exentos de aranceles por estar valorados por debajo de los 150 euros. En este contexto, a partir del próximo 1 de julio, todas estas compras en línea que lleguen a la UE, especialmente las adquiridas en plataformas populares como Shein y Temu, estarán sujetas a un nuevo arancel de 3 euros. La medida ha sido aprobada por los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) y será de carácter transitorio hasta la implementación definitiva de una reforma arancelaria programada para 2028, según informó el medio.

Según publicó la fuente, esta tasa de 3 euros se aplicará de manera general a los paquetes de menor valor que son adquiridos a través de plataformas de comercio electrónico que han popularizado los envíos económicos. Actualmente, la normativa europea exime del pago de derechos de aduana a los envíos cuyo valor no supera los 150 euros, lo que ha permitido la proliferación de compras de bajo importe en el mercado online internacional, especialmente desde países no pertenecientes a la Unión Europea.

El medio detalló que el acuerdo alcanzado por el Ecofin busca limitar esta exención temporalmente, con el objetivo de evitar eludir los controles fiscales y terminar con el vacío legal que afecta a los productos de bajo valor. En la actualidad, la falta de un impuesto arancelario sobre estos artículos ha facilitado que plataformas como Shein y Temu incrementen notablemente su volumen de ventas y el envío de pequeños paquetes a países comunitarios sin que estos contribuyan fiscalmente en igualdad de condiciones con los productos internos o de mayor valor.

Según consignó el medio, la nueva tasa de 3 euros se mantendrá vigente hasta que se concrete la reforma arancelaria completa en 2028, momento en que la Unión Europea prevé eliminar de manera definitiva la actual exención para los paquetes cuyo importe sea inferior a los 150 euros. Esto supondrá, a largo plazo, una transformación significativa en la fiscalidad de las compras online, equiparando progresivamente las condiciones comerciales entre los productos que provienen de fuera de la UE y los producidos dentro de las fronteras comunitarias.

El medio también reportó que esta decisión surge del análisis de un flujo creciente de mercancías de bajo coste hacia la región europea. Las cifras facilitadas por la Comisión Europea muestran que, en solo un año, la cantidad de paquetes libres de arancel ha alcanzado un volumen considerable, generando preocupación entre los Estados miembros por la posible desventaja competitiva para los minoristas y fabricantes europeos. La imposición de la nueva tasa pretende corregir esta situación, además de sumar recursos a los presupuestos nacionales comunitarios.

Desde la perspectiva de las autoridades de la UE, la medida permitirá avanzar hacia un sistema de aduanas más equitativo, que garantice tanto la recaudación fiscal como la equidad para todos los operadores, incluidos los que hasta ahora se beneficiaban de los envíos de bajo valor sin cargas impositivas. Según informó el medio, los responsables de Finanzas de los países comunitarios han destacado que el volumen diario de 12 millones de paquetes representa tanto un reto logístico como una fuente potencial de ingresos que hasta el momento se encontraba desaprovechada.

El medio reseñó que la Comisión Europea propuso esta tasa en el marco de un paquete más amplio de reformas aduaneras, cuyo eje principal será la supresión de la exención arancelaria total para los envíos de bajo importe una vez que entre en vigor el nuevo marco a partir de 2028. Hasta que llegue ese momento, la tasa de 3 euros funcionará como un medida provisional que, según lo acordado por los ministros de Finanzas, prevé un período de adaptación tanto para las plataformas digitales de venta internacional como para los servicios aduaneros de los Estados miembros.

Así, la entrada en vigor de este arancel el 1 de julio marca el comienzo de una etapa intermedia en la reforma de las reglas del comercio electrónico internacional dentro de la Unión Europea, en la que se prevé un control más estricto de las mercancías procedentes de plataformas que han visto un auge en la demanda y que, por su bajo valor, hasta ahora quedaban al margen de la tributación aduanera.