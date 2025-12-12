Finlandia comprará misiles avanzados a EE. UU. para armar a sus nuevos cazas F-35A

Helsinki, 12 dic (EFE).- Finlandia comprará a Estados Unidos sistemas de misiles avanzados aire-aire de medio alcance (AMRAAM) para armar a los 64 cazas F-35A que el país nórdico encargó en 2021 al fabricante estadounidense Lockheed Martin, informó este viernes el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

El Gobierno finlandés aprobó la compra de los misiles AMRAAM, fabricados por la compañía estadounidense de defensa Raytheon, después de que el Congreso de Estados Unidos autorizase en septiembre pasado la exportación de este tipo de armamento a Finlandia.

Según el Ministerio de Defensa finlandés, los nuevos misiles avanzados complementarán el armamento de la futura flota de cazas F-35A, destinada a reemplazar los viejos aviones de combate F/A-18 Hornet de la Fuerza Aérea finlandesa.

"Esta adquisición proporcionará a Finlandia la variante más reciente y avanzada del AMRAAM, lo que mejorará nuestra capacidad de respuesta ante las amenazas en nuestro entorno operativo. Además, reforzará aún más nuestra interoperabilidad con Estados Unidos y nuestros otros aliados", afirmó Häkkänen en un comunicado.

El pedido, cuyo valor económico no ha trascendido, incluye un número no determinado de misiles, manuales, respuestos, suministros, transporte y servicios de capacitación, reparación y soporte proporcionados por el fabricante.

El Gobierno de Finlandia aprobó en diciembre de 2021 -tres meses antes del inicio de la guerra de Ucrania- la compra de 64 cazas F35-A, misiles, equipos auxiliares y servicios por un monto total de 8.378 millones de euros, la mayor adquisición armamentística de la historia del país nórdico.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, asistirá el próximo martes a la ceremonia oficial de presentación del primero de los nuevos F35-A finlandeses, que tendrá lugar las instalaciones de Lockheed Martin en Fort Worth (Texas). EFE