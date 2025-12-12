El CISNS aprueba un plan de seguimiento para personas que han superado un cáncer diagnosticado en la infancia

Información recogida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) indica que uno de los principales retos para el seguimiento de largo plazo de quienes han superado un cáncer infantil radica en la falta de una coordinación clara entre los profesionales sanitarios, la indefinición sobre quién asume la responsabilidad clínica continuada y la existencia de necesidades psicosociales que no se han abordado plenamente. Sobre ese contexto, el CISNS aprobó un modelo de Plan de Seguimiento Individualizado dirigido a personas supervivientes de cáncer infantil, con el fin de establecer una atención homogénea, estructurada y colaborativa en todo el país, según publicó el propio organismo.

El Modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil es la respuesta a un incremento sostenido en la supervivencia a largo plazo gracias a los avances en diagnóstico y tratamiento, de acuerdo con la información difundida por el CISNS. El documento define un enfoque integral en cinco ámbitos de intervención: seguimiento médico orientado al manejo de secuelas y prevención terciaria de complicaciones; apoyo psicológico continuado para el paciente; rehabilitación social, abarcando desde aspectos educativos hasta reinserción laboral; empoderamiento de los afectados y coordinación entre los diferentes profesionales implicados en la atención.

El medio detalló que el Plan Individualizado de Seguimiento (PIS) funcionará como un complemento al informe de alta hospitalaria, estructurado en dos grandes bloques. El primero recopila información exhaustiva sobre la situación clínica del paciente, como el diagnóstico original, tratamientos recibidos, efectos secundarios residuales, intervenciones por otras especialidades, historial de atención psicológica y social, evaluaciones relativas a fertilidad y desarrollo puberal. También se registra la posible participación en ensayos clínicos, diagnósticos realizados por enfermería, así como los datos de contacto de los profesionales de referencia, incluidos el enlace clínico y el farmacéutico hospitalario.

El segundo bloque, según consignó el CISNS, apunta a organizar los próximos pasos en el seguimiento del paciente. Esto abarca un calendario consensuado de visitas médicas y pruebas que combinan la atención especializada hospitalaria y la primaria. Las consultas pautadas comprenden controles analíticos periódicos, cribados para la detección precoz de nuevos tumores, revisiones oftalmológicas, endocrinas, cardiológicas, neurocognitivas y de crecimiento, además de seguimiento adaptado en función de los tratamientos específicos recibidos y el nivel de riesgo individual determinado.

El documento agrega orientaciones claras respecto a la necesidad de derivar a los supervivientes a servicios de fisioterapia o rehabilitación cuando resulten pertinentes, insistiendo también en la derivación a apoyo psicológico especializado y trabajo social. Además, contempla la inclusión de asesoría genética en aquellos casos en que esté indicado, sostuvo el CISNS.

Otro apartado del plan detalla un listado de posibles efectos secundarios que pueden manifestarse a medio y largo plazo tras el tratamiento oncológico infantil. Entre ellos se identifican la disminución de la densidad mineral ósea, trastornos tiroideos, toxicidad cardiaca, dificultades neurológicas, problemas relacionados con la fertilidad, sensación de fatiga o episodios de linfedema. El mismo documento especifica tanto recomendaciones dirigidas a los pacientes para cada una de estas complicaciones como potenciales actuaciones médicas a seguir, bajo criterio de los profesionales sanitarios.

En cuanto a las pautas de vida diaria, el plan aprobado incluye una serie de recomendaciones generales para pacientes y sus cuidadores. Estas pautas sugieren mantener un peso saludable, adoptar una alimentación conforme al patrón de dieta mediterránea, ajustar la actividad física al estado de salud, abstenerse del consumo de alcohol y tabaco y utilizar protección solar adecuada. El documento también enfatiza la vigilancia de síntomas que pudieran advertir recaídas o la presencia de un segundo proceso tumoral.

Según informó el CISNS, el modelo contempla el acceso a recursos informativos permanentes provistos por el Ministerio de Sanidad, además de la conexión con asociaciones de pacientes y redes de apoyos comunitarios. De este modo, el plan integra tanto los aspectos clínicos como las necesidades sociales y educativas asociadas al periodo posterior a la superación de un cáncer durante la niñez, una etapa en la que la revisión continua, el acompañamiento psicosocial y la coordinación multidisciplinar se consideran elementos esenciales del proceso de recuperación y reintegración.